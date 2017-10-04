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Лукашенко: в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок
05.10.2017 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
На встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 5 октября в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что рад приветствовать венесуэльского лидера в дружественной ему стране.
© Sputnik / Виктор Толочко
"То, что ваша делегация весьма основательная и в непростое время для венесуэльского народа и государства, уезжая из страны, посещает государство своих друзей, говорит о том, что в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил о том, что история белорусско-венесуэльских взаимоотношений складывается уже более десятка лет, и все это время в Беларуси всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к руководству и народу Венесуэлы.
Кроме того, президент Беларуси вспомнил и ушедшего из жизни экс-лидера Венесуэлы Уго Чавеса, назвав его "великим общим другом".
"Думаю, что суть нашей встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений", — резюмировал Лукашенко.
Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Беларуси и Венесуэле нужно решительно сделать новый шаг в развитии отношений, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая в Минске президента...
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