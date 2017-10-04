Польскому водителю фуры показали фото Максима Мархалюка

Полиция Польши разыскала водителя, к которому в кабину забрался неизвестный мальчик, и показала ему фото пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка, пишет TUT.BY .

По словам дальнобойщика, в его машине был не Максим. У мальчика была смуглая кожа, какая бывает у цыган.

Водитель предположил, что мальчик забрался в кабину фуры возле города Радом Мазовецкого воеводства, где она останавливался, чтобы отдохнуть.

По сообщениям местной полиции, о Максиме все знают, и при появлении любой информации о нем или о детях-беспризорниках обязательно сообщат.

Ранее сообщалось, что в Польше ищут неизвестного мальчика , который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк.

Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.

28 сентября была обследована обширная территория возле агрогородка Новый Двор, где живет мальчик и его семья.