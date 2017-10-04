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Польскому водителю фуры показали фото Максима Мархалюка

05.10.2017 14:55 — Разное | БДГ  
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Полиция Польши разыскала водителя, к которому в кабину забрался неизвестный мальчик, и показала ему фото пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка, пишет TUT.BY.

По словам дальнобойщика, в его машине был не Максим. У мальчика была смуглая кожа, какая бывает у цыган.

Водитель предположил, что мальчик забрался в кабину фуры возле города Радом Мазовецкого воеводства, где она останавливался, чтобы отдохнуть.

По сообщениям местной полиции, о Максиме все знают, и при появлении любой информации о нем или о детях-беспризорниках обязательно сообщат.

Ранее сообщалось, что в Польше ищут неизвестного мальчика, который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк.

Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. 

28 сентября была обследована обширная территория возле агрогородка Новый Двор, где живет мальчик и его семья.

Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября начали вести профессионалы и обученные люди отряда «ЦентрСпас».

 
 
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Полиция Польши разыскала водителя, к которому в кабину забрался неизвестный мальчик, и показала ему фото пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка, пишет

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