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Польскому водителю фуры показали фото Максима Мархалюка
Полиция Польши разыскала водителя, к которому в кабину забрался неизвестный мальчик, и показала ему фото пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка, пишет
По словам дальнобойщика, в его машине был не Максим. У мальчика была смуглая кожа, какая бывает у цыган.
Водитель предположил, что мальчик забрался в кабину фуры возле города Радом Мазовецкого воеводства, где она останавливался, чтобы отдохнуть.
По сообщениям местной полиции, о Максиме все знают, и при появлении любой информации о нем или о детях-беспризорниках обязательно сообщат.
Ранее сообщалось, что в Польше
Максим Мархалюк
Следственный комитет ранее
28 сентября
Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября начали вести
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Полиция Польши разыскала водителя, к которому в кабину забрался неизвестный мальчик, и показала ему фото пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка, пишет
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