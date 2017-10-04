|
В Речицком районе доверху набитый картошкой Mercedes опрокинулся в кювет
ДТП произошло днем 5 октября на 91-м километре трассы М10, сообщили в ГАИ Гомельской области.
22-летняя девушка-водитель ехала из Речицы в Гомель на груженом картофелем микроавтобусе Mercedes. В какой-то момент у машины лопнуло заднее колесо — водитель не справилась с управлением, в результате чего авто съехало в кювет и опрокинулось.
В микроавтобусе, кроме водителя, находился пассажир. К счастью, ни девушка, ни мужчина в аварии не пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микроавтобусе, кроме водителя, находился пассажир. К счастью, ни девушка, ни мужчина в аварии не пострадали.
|
Архив (Разное)
Комментарии