В Речицком районе доверху набитый картошкой Mercedes опрокинулся в кювет

ДТП произошло днем 5 октября на 91-м километре трассы М10, сообщили в ГАИ Гомельской области.





22-летняя девушка-водитель ехала из Речицы в Гомель на груженом картофелем микроавтобусе Mercedes. В какой-то момент у машины лопнуло заднее колесо — водитель не справилась с управлением, в результате чего авто съехало в кювет и опрокинулось.





В микроавтобусе, кроме водителя, находился пассажир. К счастью, ни девушка, ни мужчина в аварии не пострадали.