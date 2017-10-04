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В Речицком районе доверху набитый картошкой Mercedes опрокинулся в кювет

05.10.2017 15:05 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло днем 5 октября на 91-м километре трассы М10, сообщили в ГАИ Гомельской области.


22-летняя девушка-водитель ехала из Речицы в Гомель на груженом картофелем микроавтобусе Mercedes. В какой-то момент у машины лопнуло заднее колесо — водитель не справилась с управлением, в результате чего авто съехало в кювет и опрокинулось.


В микроавтобусе, кроме водителя, находился пассажир. К счастью, ни девушка, ни мужчина в аварии не пострадали.

 
Теги: Гомель
 
 
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В микроавтобусе, кроме водителя, находился пассажир. К счастью, ни девушка, ни мужчина в аварии не пострадали.

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