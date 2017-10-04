Amazon Logistics: партнер или конкурент?





Один из крупнейших онлайн-магазинов мира, Amazon, объявил о намерении расширить свой бизнес и оказывать также и логистические услуги.

Сразу после этого заявления Amazon начал интенсивно вливать инвестиции в транспортные средства, нанимать специалистов в сфере логистики и приобретать небольшие транспортные компании.

Лидеры транспортно-логистического рынка стали в срочном порядке обдумывать свою ответную реакцию на появление нового игрока. Должны ли они вступить в конкурентную борьбу с бизнес-гигантом или же стать с ним союзниками?

Эксперты международного логистического провайдера AsstrA-Associated Traffic AG изучили данную ситуацию и готовы поделиться своими выводами.

Интернет-магазины ищут новые, более дешевые варианты логистического обеспечения, но, тем не менее, они по-прежнему зависят от традиционных логистических провайдеров. Например, по последней оценке «Business Insider» в 2017 году, Amazon обращается к услугам 20 различных поставщиков логистических и транспортных услуг, чтобы доставлять более 600 миллионов посылок ежегодно.

Эксперты прогнозируют, что экспансия Amazon в логистический бизнес не обязательно должна вытеснить основных игроков транспортного рынка. Amazon фокусируется на доставках «последнего километра», которые, как правило, являются лишь очень небольшой частью услуг логистических компаний. Логичный ответ на начало торгово-логистической деятельности Amazon: игнорировать эти действия и продолжать вести свой бизнес как обычно. Или же: сотрудничать с Amazon по доставкам посылок на дальние расстояния, а доставки «последнего километра» оставить самой компании. Так или иначе, конкуренты Amazon, судя по всему, продолжат полагаться на устоявшиеся логистические решения.

Ситуацию комментирует Вячеслав Турейко, Директор по развитию бизнеса логистического холдинга AsstrA: «В сфере логистики деятельность Amazon сфокусирована на доставках «последнего километра», поскольку их бизнес-модель строится на контроле взаимоотношений с конечным потребителем. Мы полагаем, что Amazon расширит самостоятельные поставки «последнего километра», в то время как основная логистика по-прежнему будет передаваться на аутсорсинг. Такие транспортно-логистические компании как AsstrA работают с B2B сегментом и не планируют выходить на рынок B2C-логистики. Именно поэтому мы считаем, что крупнейшие игроки такого капиталоемкого рынка как логистика не станут напрямую конкурировать с Amazon, а напротив, попытаются установить с ним взаимовыгодное сотрудничество».

Таким образом, потенциальное партнерство видится куда более привлекательным, чем напряженная конкуренция. Тем не менее, любая логистическая компания должна мыслить глобально и продумывать все на несколько шагов вперед. Монополизация рынка может привести к негативным последствиям для многих участников, включая потребителей, которые могут столкнуться с повышением цен.

Для большей прибыли от доставок «последнего километра» компаниям необходимо организовывать более короткие маршруты с большим количеством доставленных единиц груза. А Amazon доставляет товары, проданные исключительно через свою собственную ритейл-сеть. Это не позволяет достичь Amazon такого же уровня эффективности, как у поставщиков транспортно-логистических услуг, которые осуществляют доставку сборных грузов. Такие компании консолидируют грузы не от одного, а от множества разных продавцов в одном транспортном средстве, будь то фура, контейнер, вагон или самолет, за счет чего на обратном рейсе нет незагруженного транспорта.

«Преуспеть от сотрудничества с Amazon мы можем, обеспечивая все ключевые элементы их логистики за исключением «последнего километра». Опыт работы со многими мировыми брендами и управление грузопотоками от нескольких грузоотправителей позволяет нам быть гибкими и предлагать несколько вариантов при консолидации больших объемов грузов. При этом мы оптимизируем стоимость логистических услуг. Поскольку у Amazon есть только один источник грузов – это снижает их возможности для экономии на цепочках поставок. Поэтому Amazon удерживает рост затрат на логистику за счет аутсорсинга логистических услуг вплоть до «последнего километра»,- говорит В. Турейко.

Еще одна возможность для сотрудничества открывается в развитии инфраструктуры и складских услуг. Amazon не хватает собственных мощностей, чтобы покрыть свои потребности в данных областях, во всяком случае, пока.

С другой стороны, у некоторых ритейл- и логистических компаний есть важные причины для конкуренции с Amazon. Если ритейл-монстр продолжит наращивать свои транспортные возможности, другие розничные продавцы могут перестать использовать платформу Amazon для реализации своих товаров и станут самостоятельно предлагать клиентам тот же самый товар, только по более низкой цене, что в долгосрочной перспективе может вызвать дисбаланс рынка.

Небольшая конкуренция – это, конечно, неплохо. Крупные поставщики логистики «последнего километра» могут использовать свой опыт для повышения качества услуг, совершенствования ценовой политики и развития технологий быстрой доставки груза. В конечном счете, покупатели только выиграют от этого, и их лояльность и уровень удовлетворенности вырастут. И те компании, которые первыми сделают смелый шаг в ответ на действия Amazon, станут пионерами динамичного, сегментированного и конкурентоспособного рынка.

«Также возможно, что Amazon займется глобальной 3PL-логистикой и будет доставлять заказы для других ритейлеров, но такой шаг был бы очень сложным и рискованным. Маловероятно, что конкуренты Amazon в электронной коммерции выберут их как провайдера логистических услуг. Кроме того, нынешние лидеры по услуге «последнего километра» не отдадут свою долю рынка без борьбы. Возможно, для Amazon лучше сосредоточиться на своих основных услугах, в которых они сильнейшие и крупнейшие игроки на рынке», - считает В. Турейко.

Прорыв Amazon в рынок логистики может привести к технологическому ренессансу в этом секторе, полагают эксперты AsstrA. Логистические компании, которые успешно внедряют инновации в свои организационные и операционные бизнес-структуры, не должны бояться потерять свою долю рынка и топ-клиентов.

http://www.asstra.by/ru/asstra-news/novosti-kompanii/2017/10/amazon-logistics/