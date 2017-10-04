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Американец выиграл в лотерею с пожизненным содержанием. Ему 92 года

05.10.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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Джентльмену из штата Айова крупно повезло: он стал счастливым победителем лотереи Lucky for Life, призом в которой является пожизненная ежегодная выплата в размере 25 тысяч долларов. Вот только победителю недавно стукнуло 92 года.


Фото: wcfcourier.com

Как сообщает medialeaks.ru со ссылкой на WCF Courier, житель Айова-Сити Чарльз Сватос выиграл второй по величине приз в местной лотерее, верно угадав пять из шести чисел. За победу 92-летнему везунчику, бывшему работнику молочного завода, полагаются ежегодные выплаты в размере 25 тысяч долларов до конца жизни.

Чарльз рассказал, что регулярно участвовал в лотерее с момента её появления в 1985 году. Но до сих пор его самым крупным уловом был скромный приз в 6 долларов. Но когда Чарльз в очередной раз пришёл проверить выпавшие числа, его поджидал сюрприз:

— Работник магазина сказал мне: «Наконец-то ты победил!» Я сначала подумал, что он решил подшутить надо мной.

Дочь победителя рассказала, что участие в лотерее давно вошло в привычку отца:

— Каждую неделю он отправляется в один и тот же магазин, покупает себе кофе и заполняет несколько билетов. Проверяет он их обычно только спустя неделю. Выходит, он неделю проходил, не зная о своей победе.

Победитель признал, что приз пригодился бы ему гораздо больше лет 50 назад. Но эта ложка дегтя не помешала везунчику весело улыбаться и показывать большой палец камерам.

Чарльз рассказал, что в прошлом месяце финансовую удачу ему предрекло китайское печенье. Бумажку со сбывшимся предсказанием он хранил в своём кошельке.

— Я купил два печенья с предсказаниями в казино в Рок-Айленде. В одном из них говорилось, что скоро я получу большую сумму денег, — признался он.

В итоге Чарльз предпочёл отказаться от приза в пользу единовременной выплаты в размере 273 тысяч долларов после вычета налогов. Второе предсказание предвещало Чарльзу скорую поездку, и часть приза пожилой победитель решил потратить на путешествия на Гавайи и в Швейцарию.

 
 
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