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Японка умерла от переработки в 31 год. За месяц перед смертью у нее было два выходных
Японская государственная телерадиокомпания NHK признала, что их сотрудница Мива Садо умерла от переработки.
Журналистка освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников с июня по июль 2013 года. Она скончалась спустя три дня после выборов в верхнюю палату парламента Японии. Ей был 31 год.
Основная причина смерти – сердечная недостаточность.Как выяснил трудовой инспектор, за месяц перед смертью у нее было два выходных. За месяц Садо отработала 159 сверхурочных часов.
Старший сотрудник отдела новостей в NHK Масахико Ямаучи заявил, что смерть девушки показала «проблему нашей организации в целом, включая систему труда и то, как освещаются выборы».
В Японии переработку официально признают причиной смерти.
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В Японии переработку официально признают причиной смерти.
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