Главная тема World of Tanks прозвучала под сводами Белгосфилармонии

Главную тему исполнял East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Как отметили музыканты, идею устроить такой перфоманс предложил сын одного из участников оркестра.

Дополнительным стимулом стало то, что компания Wargaming объявила конкурс, в рамках которого игроки могут присылать свои версии главной темы "танчиков".