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Главная тема World of Tanks прозвучала под сводами Белгосфилармонии
05.10.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Главную тему исполнял East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Как отметили музыканты, идею устроить такой перфоманс предложил сын одного из участников оркестра.
Дополнительным стимулом стало то, что компания Wargaming объявила конкурс, в рамках которого игроки могут присылать свои версии главной темы "танчиков".
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Известную всем "танкистам" главную тему из игры World of Tanks сыграли в Белгосфилармонии на международном фестивале Юрия Башмета. Смотрите на видео, как оркестр играл...
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