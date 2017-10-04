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В США мужчина утверждает, что прибыл из 2048 года

05.10.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Американец прибыл из будущего, чтобы спасти человечество от катастрофы. Или нет. В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что переместился в наше время из 2048 года. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на KCWY.


Изображение: kcwy13.com

Полиция задержала мужчину 2 октября из-за нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. После этого он сообщил, что прибыл из будущего, чтобы помочь человечеству.

«Путешественник во времени» рассказал, что планировал прибыть в 2018 год, но попал не в тот год. По его словам, именно в 2018 году на Землю прибудут инопланетяне. Он призвал людей покинуть эту местность настолько быстро, насколько это возможно. Также он попросил о встрече с «президентом города».

Офицеры отметили, что глаза Джонсона были налиты кровью, речь — невнятной, от него пахло алкоголем. Результаты освидетельствования показали — в выдыхаемом воздухе 1,36 промилле алкоголя.

Мужчина рассказал, что инопланетяне наполнили его тело алкоголем и заставили его стоять на гигантской площадке, которая переместила его во времени. Он также добавил, что алкоголь был необходим для отправки в прошлое.

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Задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

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