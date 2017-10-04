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ЕАЭС будет мониторить стальные цены

05.10.2017 16:44 — Разное | Ежедневник  
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ЕАЭС будет мониторить стальные цены

В ЕАЭС будет проводиться мониторинг цен в связи с введением антидемпинговой пошлины на украинские стальные горячекатаные уголки.

"По инициативе члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского в пакете с решением Коллегии ЕЭК по введению антидемпинговой пошлины в размере 37,89% в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС украинских стальных горячекатаных уголков принято распоряжение Коллегии ЕЭК о проведении мониторинга цен в период действия этой антидемпинговой меры", - сообщил БЕЛТА помощник члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Юрий Иванов.

В соответствии с распоряжением Коллегия ЕЭК просит антимонопольные органы государств - членов ЕАЭС с даты вступления в силу решения коллегии и в течение срока действия антидемпинговой меры направлять в ЕЭК по итогам каждого полугодия информацию о динамике цен на товарном рынке стальных горячекатаных уголков, потребляемых в странах союза. Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК со своей стороны будет информировать Коллегию ЕЭК о динамике цен на соответствующем товарном рынке Евразийского экономического союза.

"Реализация распоряжения позволит предупредить возможное злоупотребление доминирующим положением отдельными производителями стальных горячекатаных уголков и защитит потребителей стальных уголков на территории союза от неоправданного повышения цен", - подчеркнул помощник министра ЕЭК.

По словам Юрия Иванова, это уже не первый случай, когда по настоянию промышленного блока ЕЭК комиссией принимается такое комплексное и сбалансированное решение, связанное с антидемпинговой мерой в отношении товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, которое учитывает интересы промышленности в целом - как производителей, так и потребителей данных товаров.

"Достаточно вспомнить решение Коллегии от 2 июля 2016 года о применении антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины, - отметил Юрий Иванов. - В этом решении Департаменту защиты внутреннего рынка ЕЭК были даны четкие инструкции, как обеспечить интересы потребителей - металлургических предприятий союза при закупках ферросиликомарганца и, прежде всего, в части контроля за ценами на этот важный ресурс".

 
 
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В ЕАЭС будет проводиться мониторинг цен в связи с введением антидемпинговой пошлины на украинские стальные горячекатаные уголки.

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