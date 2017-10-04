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Налог на собак, отдых, недвижимость и тунеядство. На какую сумму белорусы пополнили госбюджет

05.10.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
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С начала этого года в Беларуси 24,2 тысячи физлиц представили налоговые декларации, сообщили в МНС. Подоходный налог предъявили 15,1 тысячи человек. Им нужно уплатить 40,9 миллиона рублей налога.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом 1,5 тысячи физлиц, получившим в 2016 году доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, превышающие 4947 рублей, произвели доплату подоходного налога в размере 1,1 миллиона рублей.

С начала этого года физлица уплатили в бюджет курортный сбор на 3,8 миллиона рублей, налог за владение собаками — на 86,9 тысячи рублей. При этом досрочно (до наступления срока уплаты) уплачен налог на недвижимость на 9,7 миллиона рублей, земельный налог — на 6,1 миллиона рублей.

— Физическими лицами, осуществляющими виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, уплачен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в размере 2 миллиона рублей, — сообщили в МНС. — В связи с наличием права на имущественные, социальные и иные налоговые вычеты 640 гражданам возвращен ранее уплаченный подоходный налог в размере 512 тысяч рублей.

В этом году с доходов в виде выигрышей, полученных физлицами от организаторов азартных игр — юрлиц Беларуси, в бюджет поступил подоходный налог в размере 21,5 миллиона рублей.

Напомним, в МНС сообщили, что сбор на финансирование госрасходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан на 18,6 миллиона рублей. Налог вернули 15,2 тысячам человек, уплатившим его и впоследствии трудоустроенным, в общем размере 4,5 миллиона рублей.

 
 
Ссылка на источник 24
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В МНС рассказали, сколько налога уплатили белорусы с начала этого года.

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