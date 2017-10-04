Для телезвезды и известного шеф-повара Джейми Оливера в Land Rover подготовили необычную версию нового SUV Discovery.





Автомобиль получил такие «опции», как мультиварка, барбекюшница, аппарат по приготовлению мороженого, диспенсер для оливкового масла… Есть даже маслобойка, позволяющая взбивать масло во время поездки!





В центральной консоли установлен тостер, из прочих особенностей кулинарного Discovery — аппарат для приготовления пасты, газовая плита, раздвижной обеденный стол и вертел гриля, работающий от двигателя. В районе задних стоек организована небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.

И как после этого не пожелать всем приятного аппетита! Но ради чего, собственно, все это? В Land Rover говорят, что так хотели «подчеркнуть невероятную универсальность» пятого поколения Discovery, максимальный объем багажника у которого, к слову, равен 2500 л.