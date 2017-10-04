Как ОМОН бьет снеговиков, можно будет смотреть в течение месяца

В этом году "Осенний салон" будет проходить во Дворце искусств с 6 октября по 6 ноября. На нем будет представлено 176 авторов, 14 галерей, включая восемь зарубежных участников с почти 600 работами.

Александр Зименко рассказал, что самая дешевая работа стоит 45 долларов, а самая дорогая больше 31 тысячи долларов. Общая стоимость экспонатов составляет 849 048 долларов.

На выставке можно снова увидеть "ленивцев" Дмитрия Жевнова. Александр Бельский, покоривший всех в прошлом году своей картиной с имперскими штурмовиками, продолжит провоцировать публику работой "Лежачих не бьют".

Алеся Скоробагатая, которая является обладателем приза зрительских симпатий, удивит своих поклонников серий работ с "морскими гадами".

По словам куратора проекта, на нынешнем салоне будут представлены и работы участников "Осеннего салона" из Парижа. Из этого вышел своеобразный диалог культур между французским Пиноккио и брутальными белорусскими матрешками.

Что ждет зрителей "Осеннего салона" в этом году, смотрите на видео Sputnik.