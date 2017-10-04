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Симоньян: вопросом RT и Sputnik занимаются комитеты по разведке США

05.10.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Давление со стороны властей США на RT и Sputnik создают ситуацию, когда стоит задуматься об адекватных мерах со стороны России, об этом шла речь на расширенном заседании в Совете Федерации, в котором приняли участие российские парламентарии, представители МИД РФ, эксперты и журналисты.

Симоньян: вопросом RT и Sputnik занимаются комитеты по разведке США
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Симметричный ответ: в РФ ограничат деятельность американских СМИ

Выступая на заседании, главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что вопросами работы RT и Sputnik занимаются комитеты по разведке США в то время как другие иностранные СМИ не подвергаются санкциям. В частности, катарский телеканал Аль-Джазира, который ранее был объявлен США террористической организацией, совершенно спокойно осуществляет деятельность в Соединенных Штатах.

"Аль-Джазира купила за полмиллиарда долларов местный телеканал, целую сеть распространения, никто ей не мешал, не было никаких криков, мало того, в американской прессе писали: "Отлично! Они инвестировали полмиллиарда долларов!", а по поводу наших 200 тысяч с Twitter — истерика. Кстати, другие российские СМИ, кроме RT и Sputnik там никакого давления не испытывают", — отметила Симоньян.

 Фрагмент выступления Маргариты Симоньян на расширенном заседании в Совете Федерации слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступила на расширенном заседании в Совете Федерации РФ по действиям правительства США в отношении российских СМИ.

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