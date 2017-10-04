В суде Минска рассматривается дело о смертельном ДТП на МКАД

Суд Октябрьского района Минска начал рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на МКАД, которое произошло в марте этого года. В результате аварии погибли два человека, трое — тяжело травмированы. На скамье подсудимых — 31-летний минчанин Андрей. Его также обвиняют в угоне транспортного средства. Уголовное преследование в отношении второго обвиняемого — 32-летнего Ивана — было прекращено из-за его гибели.





Напомним, авария произошла 2 марта около 02.45. Audi ехал по первой полосе внешнего кольца МКАД в сторону улицы Кижеватова. Водитель не справился с управлением — автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб.



Фото: ГАИ Октябрьского района

В авто ехало шесть человек: две девушки и четверо парней. В результате аварии 20-летний молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Остальные пассажиры с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. На момент аварии не было ясно, кто находился за рулем

Следователи выяснили , что обвиняемый 31-летний минчанин Андрей в момент аварии был пьян, в его крови обнаружили 2,46 промилле алкоголя. Следствие также установило, что машину, на которой ехали молодые люди, угнали за полчаса до аварии. Это сделали Андрей и его 32-летний приятель.

Обвиняемый в суде держался спокойно.

— Средне-техническое образование, временно не работаю, холост, к уголовной ответственности не привлекался, лишен права управлять транспортным средством в 2014 году, — рассказывает Андрей. Парень соглашается с обвинением частично, а вот с тем, что он угнал авто — не согласен.

Андрей рассказывает, что 1 марта со своим соседом 32-летним Иваном во дворе дома по улице Голубева встретился с приятелем. Тот был не один, а с компанией молодых людей. Среди них был и владелец Audi A4, на этой машине позже молодые люди попадут в аварию. Компания была изрядно пьяна и хозяин Audi A4 попросил Ивана перегнать его машину к другому подъезду. Парень перегнал авто, ключ положил себе в карман и вся компания поднялась в квартиру продолжать веселье.

По словам обвиняемого, алкоголя в этот вечер было выпито столько, что он по сей день затрудняется сказать, сколько точно людей находилось в квартире.

— Помню, как хозяин машины пошел спать, а мы с Иваном решили поехать на Audi в клуб — кто это предложил сказать не могу. Я даже не могу сказать, разрешил ли хозяин машины нам ее брать.

Обвиняемый Андрей сел за руль чужого авто, Иван — рядом на пассажирское место.

— Мы приехали в кафе, Иван пошел ко входу и вернулся с компанией молодых людей — парней и девушек. Сколько было пассажиров, могли бы мы все разместиться в авто, с какой скоростью я ехал, не помню, — тихо говорит Андрей.

Поездка была короткой — водитель не справился с управлением и Audi врезалась в мачту освещения. Следующий фрагмент, который отпечатался в памяти обвиняемого — минуты после аварии.

— Мы были уже на обочине, какая-то девушка плакала, приехала скорая… Я не думал, что так получится…



Фото: Следственный комитет

31-летнему водителю Audi A4 предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц) и ч. 2 ст. 214 (Угон транспортного средства группой лиц) УК Республики Беларусь. Под стражу он был взят в середине апреля — после лечения в больнице.





На слушание дела прибыли родственники участников аварии и потерпевшие: трое пострадавших пассажиров и родители двух погибших парней. Пассажиры — Анна, Екатерина и Вадим — держатся вместе — ребята давно знакомы. В аварии все они серьезно пострадали — попали в больницу с тяжелыми травмами и перенесли операции.

Рядом с молодежью сидят матери погибших парней. Спустя семь месяцев после похорон они не могут прийти в себя и, слушая материалы обвинения о произошедшем ДТП, начинают тихонько плакать.

Первой показания в суде дала Светлана, мать погибшего в ДТП 20-летнего Саши.

— Я в больнице была с младшим ребенком. Знала, что Саша должен был к бабушке и дедушке поехать в тот день. Ночью я вдруг вскочила от страшного сна, хотела кому-то позвонить, только не знала кому… А утром мне сообщили обо всем… — женщина не сдержалась и заплакала навзрыд. — Саша старался работать, возмужал, красавцем стал, и вдруг моего ребенка не стало. Сейчас мы осознали безвозвратность. Обвиняемого я не знаю, но хочу ему в глаза посмотреть и спросить, как же он мог…

Светлана попросила суд назначить обвиняемому строгое наказание, чтобы он «побольше находился в изоляции от других людей», а также попросила взыскать с него материальную компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и расходы на юридическую помощь.

Галина, мать скончавшегося в больнице 32-летнего Ивана вопрос с обвинением оставила на усмотрение суда, также женщина не заявляла о материальной компенсации.

— У Андрея ведь тоже есть мать и ей тяжело: куда он попадет…

Хотя отзывалась об обвиняемом женщина негативно.

— Андрей наш сосед, я знала, какой он образ жизни ведет, иногда я видело его пьяным, знала что он был лишен прав. Меня удивляло, что он такой здоровый и нигде не работает.

Об аварии женщина узнала рано утром: она находилась в деревне и ей позвонили по телефону.

— Поехала домой, а там эта компания, с которой они пили. Я их выгнала. Но не понимаю: почему никто из них не позвонил в 102 и не сообщил, что пьяные сели за руль? Такой трагедии не произошло бы…

Выжившие пассажиры Audi пояснили, что 2 марта они вышли из кафе «Батискаф», где отдыхали и употребляли спиртное. Они хотели уехать на такси, перевозчик запросил 25 рублей, компании это показалось дорого. А тут подошел незнакомй парень и предложил довести их куда надо за всего за 15 рублей.

— Я не мог обратить внимание на состояние этого парня и водителя машины: сам был выпивший, — рассказал пострадавший 21-летний Вадим. — Как ехали, с какой скоростью, сказать не могу.

Пострадавшие девушки о деталях поездки рассказать тоже не смогли. Анна помнит только о том, как они вчетвером сели в машину на заднее сиденье и как пришла в сознание после аварии. У Екатерины, которая была девушкой погибшего Саши, и вовсе почти все стерлось из памяти: девушка находилась в коме 10 дней и перенесла несколько операций.

О материальной компенсации в размере 10 тысяч рублей из всей троицы заявил лишь Вадим.

— Мне только 21 год, а из-за полученных в аварии травм я уже не могу бегать, заниматься спортом.

Само наказание друзья оставили на усмотрение суда.

Пострадавшей по делу была признана Анастасия — теперь уже бывшая жена мужчины, который выдавал себя за хозяина Audi. Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на ее имя, а ее бывший супруг завладел машиной в октябре 2016 года под предлогом оказания помощи в подготовке к прохождению техосмотра, а сам ездил на ней. Женщина также заявила сумму материальной компенсации за моральный ущерб и разбитую машину в размере 8 тысяч рублей.

Суд продолжит рассмотрение дела.