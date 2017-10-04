Ремонт кухни в хрущевке: 5 самых удачных стилевых решений

Чем меньше пространство, тем сложней его организовать. В этом плане кухня в хрущевке — квест, который мало кому по силам. Мы вместе с Houzz.ru выбрали самые удачные решения задачи — пяток применимых стилей.

Скандинавские нотки и минимализм

Беленько, чистенько, простенько, натурально и практично. И никогда не выйдет из моды.









Минимализм идеален для тех, кто и готовит только в случае крайней необходимости. Минимализм в гарнитуре позволяет вписать в куцие квадраты даже обеденный столик.













Нотка прованса и кантри

Правильный прованс требует правильных размеров кухонь. Но если очень хочется — можно попробовать и его.

















Современный стиль, снова минимализм и хайтек

Оба стиля — современный и хайтек — предпочитают мужчины и те, кто не боится, что через три года кухня будет выглядеть не актуально и не модно. Но оба варианта в отношении хрущевок имеют ограничения. Оба все равно будут минималистичны.









Немного классики

Увы, классический стиль и хрущевка не совместимы. Классика требует как минимум высоких потолков. Но элементы ее с отсылом к провансу и скандинавскому стилю могут при определенной фантазии смотреться органично. Увы, если выберете классический гарнитур, вряд ли уже сможете вместить обеденный столик.







