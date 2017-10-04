﻿ Ремонт кухни в хрущевке: 5 самых удачных стилевых решений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ремонт кухни в хрущевке: 5 самых удачных стилевых решений

05.10.2017 17:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чем меньше пространство, тем сложней его организовать. В этом плане кухня в хрущевке — квест, который мало кому по силам. Мы вместе с Houzz.ru выбрали самые удачные решения задачи — пяток применимых стилей.

Скандинавские нотки и минимализм

Беленько, чистенько, простенько, натурально и практично. И никогда не выйдет из моды.



Минимализм идеален для тех, кто и готовит только в случае крайней необходимости. Минимализм в гарнитуре позволяет вписать в куцие квадраты даже обеденный столик.




Нотка прованса и кантри

Правильный прованс требует правильных размеров кухонь. Но если очень хочется — можно попробовать и его.






Современный стиль, снова минимализм и хайтек

Оба стиля — современный и хайтек — предпочитают мужчины и те, кто не боится, что через три года кухня будет выглядеть не актуально и не модно. Но оба варианта в отношении хрущевок имеют ограничения. Оба все равно будут минималистичны.



Немного классики

Увы, классический стиль и хрущевка не совместимы. Классика требует как минимум высоких потолков. Но элементы ее с отсылом к провансу и скандинавскому стилю могут при определенной фантазии смотреться органично. Увы, если выберете классический гарнитур, вряд ли уже сможете вместить обеденный столик.



 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кобяков еще раз настроил почетных консулов Беларуси на "дальнюю дугу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика