Минск и Каракас. Вспомнить все

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В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.

Встречая своего коллегу, Александр Лукашенко сразу подчеркнул, что Беларуси и Венесуэле необходимо сделать решительный шаг вперед в развитии отношений.

"Суть нынешней нашей встречи заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусская сторона готова к этому.

В свою очередь Николас Мадуро выразил заинтересованность Венесуэлы в участии Беларуси в реализации плана развития экономики постнефтяного периода.

Глава государства отметил, что Венесуэла - стратегический и очень важный партнер Беларуси в Латинской Америке. За относительно короткий исторический срок страны создали надежную политическую и экономическую базу двустороннего взаимодействия. "В последние годы из-за сложной ситуации в мире темпы реализации совместных проектов снизились. Нас не удовлетворяет это - ни белорусов, ни венесуэльцев. Ситуацию надо поправлять", - подчеркнул Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе.

"К сожалению, как мы констатировали с президентом, сейчас экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том самом высоком уровне, на котором они когда-то были. По разным причинам, во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси. Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в экономике и торговле. Вы знаете мой характер и характер Николаса: мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют", - подчеркнул президент во время выхода к СМИ.

Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с Николасом Мадуро они констатировали тот факт, что государствам не надо начинать с нуля в развитии двусторонних отношений. "Нужно продолжить то, что мы умеем делать. На тот фундамент, который мы создали, строить новое здание на новом этапе развития Венесуэлы", - отметил он.

Беларусь и Венесуэла наладили долгосрочные торгово-экономические и кооперационные связи. Создано несколько совместных предприятий: по выпуску автомобилей, тракторов, добыче нефти, газификации. "По белорусской технологии в Венесуэле организовано производство дорожно-строительной техники, построен крупнейший в Латинской Америке кирпичный завод. Мы вместе построили сотни тысяч квадратных метров жилья для малоимущих граждан в Венесуэле. Это хорошая основа для наших дальнейших действий. Начиная это когда-то, мы точно попали в цель", - сказал Глава государства.

"Мы готовы вместе с вами продолжать этот путь в Венесуэле", - подчеркнул Александр Лукашенко.Он также сообщил о том, что готов совершить визит в Венесуэлу, чтобы придать импульс развитию двустороннего сотрудничества.

"У нас созданы три совместные комиссии. Они не собирались несколько лет для того, чтобы решать проблемы. Мы с президентом договорились, что в ноябре в Минске соберем совместную белорусско-венесуэльскую комиссию. Я подключусь к решению этих проблем, и мы наметим в ноябре конкретный план действий по решению вопросов, которые возникли в наших отношениях. Я готов прилететь в Венесуэлу, мы с президентом еще раз рассмотрим этот план и утвердим его", - сказал Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул, что при разработке данного плана ни в коем случае нельзя останавливать работу по другим направлениям.

Во время переговоров президенты обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия, определили ориентиры на будущее. "Мы обсудили также ряд перспективных совместных проектов, которые обеспечат участие белорусской стороны в развитии строительства, сельского хозяйства, машиностроения, нефтегазовой промышленности, иных секторов венесуэльской экономики", - отметил белорусский лидер.

В ноябре Беларусь и Венесуэла проведут в Минске заседание совместной комиссии, на котором разработают дорожную карту совместной деятельности. "И в этом новом развитии индустрии Венесуэлы мы найдем свое место и сможем сыграть значительную роль в том, чтобы Венесуэла преодолела те трудности, которые у нее сложились сейчас", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что проблемы сегодня есть в каждом государстве, но при железной воле и решимости власть сможет решить их. Именно такой характер у Николаса Мадуро, подчеркнул он. "На этом пути мы будем вместе с вами. Я уверен, что у белорусско-венесуэльских отношений прекрасные перспективы. Мы вместе решим те проблемы, которые сегодня есть, потому что знаем, как это делать и в каком направлении двигаться", - сказал президент.