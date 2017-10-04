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Кобяков еще раз настроил почетных консулов Беларуси на "дальнюю дугу"
05.10.2017 17:44 — Разное | Ежедневник
В Министерстве иностранных дел прошла встреча премьер-министра Андрея Кобякова с почетными консулами Беларуси, которых еще раз предупредили о задачах по "дальней дуге".
Рассмотрены итоги деятельности почетных консулов, обсуждены перспективные направления их работы по продвижению национальных интересов Беларуси за рубежом с акцентом на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества нашей страны с иностранными партнерами, сообщила пресс-служба Совмина.
Выступая во время встречи, Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларусь непрерывно ведет поиск новых возможностей для экономического роста, новых партнеров и продолжает расширять сотрудничество с ведущими государствами «дальней дуги» на всех континентах.
«Беларусь уже приступила к реализации новой для себя стратегии по обеспечению планомерной диверсификации внешней торговли. Причем осуществляя диверсификацию экспорта, мы будем делать это без ущерба для наших позиций на традиционных рынках», - отметил он.
Премьер-министр обратил особое внимание, что в решении задач, стоящих перед страной, знания, деловые навыки и опыт почетных консулов могут сыграть особую роль.
«В деле расширения взаимовыгодного взаимодействия и кооперации нам нужны единомышленники и надежные партнеры, в особенности это касается новых рынков, стран «дальней дуги». Если у вас есть перспективная идея, проект, вы видите новые возможности для экспорта белорусских товаров и услуг, привлечения иностранных инвестиций в экономику Беларуси либо развития производственной кооп1ерации с крупными иностранными компаниями, высочайшую оценку и поддержку руководства правительства – я вам гарантирую», – резюмировал Андрей Кобяков.
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В Министерстве иностранных дел прошла встреча премьер-министра Андрея Кобякова с почетными консулами Беларуси, которых еще раз предупредили о задачах по "дальней...
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