|
Сахарова: Отелло из Витебска пойдет под суд за слежку и поджог
05.10.2017 18:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Молодой ревнивец, находясь на учебе в Витебске, на протяжении 5 месяцев следил за девушкой при помощи специальной программы, которую установил на ее телефон, полностью завладел ее личной информацией и в конце концов чуть не сжег ее жилье. Официальный представитель СК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала подробности.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Обвиняемый несанкционированно принимал и перехватывал конфиденциальные данные, копировал их на свой телефон и ноутбук. Периодически он блокировал компьютерную информацию на мобильном телефоне девушки", — сообщила Сахарова.
Кроме того, парень пытался поджечь квартиру девушки, и только бдительность соседа позволила избежать крупного пожара. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.
Подробный комментарий официального представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о завершении расследования необычного уголовного дела против...
|
Архив (Разное)
Комментарии