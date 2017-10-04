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Сахарова: Отелло из Витебска пойдет под суд за слежку и поджог

05.10.2017 18:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Молодой ревнивец, находясь на учебе в Витебске, на протяжении 5 месяцев следил за девушкой при помощи специальной программы, которую установил на ее телефон, полностью завладел ее личной информацией и в конце концов чуть не сжег ее жилье. Официальный представитель СК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала подробности.

Сахарова: Отелло из Витебска пойдет под суд за слежку и поджог
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Обвиняемый несанкционированно принимал и перехватывал конфиденциальные данные, копировал их на свой телефон и ноутбук. Периодически он блокировал компьютерную информацию на мобильном телефоне девушки", — сообщила Сахарова.

Кроме того, парень пытался поджечь квартиру девушки, и только бдительность соседа позволила избежать крупного пожара. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.

Подробный комментарий официального представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о завершении расследования необычного уголовного дела против...

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