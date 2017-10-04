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Видеофакт: как Мадуро открывал памятник Боливару в Минске
05.10.2017 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Памятник установлен в одноименном парке, посвященном латиноамериканскому революционеру. На церемонии присутствовал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Ранее Мадуро в ходе своего второго официального визита в Минск провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Белорусский лидер выразил готовность прилететь в Венесуэлу, чтобы
Глава государства также напомнил, что история взаимоотношений Беларуси и Венесуэлы складывается уже более десяти лет, и все это время белорусы питали уважение к венесуэльскому народу.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в открытии памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару в Минске. Смотрите на видео, как прошла...
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