Видеофакт: как Мадуро открывал памятник Боливару в Минске

Памятник установлен в одноименном парке, посвященном латиноамериканскому революционеру. На церемонии присутствовал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Мадуро: Венесуэла не боится угроз со стороны США

Ранее Мадуро в ходе своего второго официального визита в Минск провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Белорусский лидер выразил готовность прилететь в Венесуэлу, чтобы помочь решить экономические трудности , с которыми столкнулась латиноамериканская страна.

Глава государства также напомнил, что история взаимоотношений Беларуси и Венесуэлы складывается уже более десяти лет, и все это время белорусы питали уважение к венесуэльскому народу.