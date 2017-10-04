Лукашенко подписал указ о создании Центра ядерной безопасности

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании "Центра по ядерной и радиационной безопасности" на базе МЧС, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе главы государства.

Учреждение создано для постоянной научно-технической поддержки надзорного органа и соответствует рекомендациям МАГАТЭ.

"Созданный Центр будет координировать деятельность научно-технических экспертов при проведении оценок безопасности объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также участвовать в проведении экспертизы безопасности ядерных объектов", — отметили в пресс-службе.

Задачи центра — анализ и изучение различных факторов, влияющих на надежность объектов использования атомной энергии, изучение рисков, изучение эффективности защиты персонала АЭС и другие.

Также учреждение будет оценивать безопасность при обращении с радиоактивными отходами и заниматься подготовкой и сопровождением международных научных программ в сфере обеспечения радиационной безопасности.