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Лукашенко подписал указ о создании Центра ядерной безопасности
05.10.2017 19:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании "Центра по ядерной и радиационной безопасности" на базе МЧС, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе главы государства.
Учреждение создано для постоянной научно-технической поддержки надзорного органа и соответствует рекомендациям МАГАТЭ.
"Созданный Центр будет координировать деятельность научно-технических экспертов при проведении оценок безопасности объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также участвовать в проведении экспертизы безопасности ядерных объектов", — отметили в пресс-службе.
Задачи центра — анализ и изучение различных факторов, влияющих на надежность объектов использования атомной энергии, изучение рисков, изучение эффективности защиты персонала АЭС и другие.
Также учреждение будет оценивать безопасность при обращении с радиоактивными отходами и заниматься подготовкой и сопровождением международных научных программ в сфере обеспечения радиационной безопасности.
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Учреждение будет заниматься изучением и анализом различных факторов в сфере радиационной безопасности и влияния "мирного атома".
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