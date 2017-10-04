ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ о создании Центра ядерной безопасности

05.10.2017 19:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании "Центра по ядерной и радиационной безопасности" на базе МЧС, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе главы государства.

Учреждение создано для постоянной научно-технической поддержки надзорного органа и соответствует рекомендациям МАГАТЭ.

"Созданный Центр будет координировать деятельность научно-технических экспертов при проведении оценок безопасности объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также участвовать в проведении экспертизы безопасности ядерных объектов", — отметили в пресс-службе.

Задачи центра — анализ и изучение различных факторов, влияющих на надежность объектов использования атомной энергии, изучение рисков, изучение эффективности защиты персонала АЭС и другие.

Также учреждение будет оценивать безопасность при обращении с радиоактивными отходами и заниматься подготовкой и сопровождением международных научных программ в сфере обеспечения радиационной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждение будет заниматься изучением и анализом различных факторов в сфере радиационной безопасности и влияния "мирного атома".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ФХБ может пожизненно запретить "отказникам" выступать за сборную и в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика