В Москве задержан белорусский студент-искусствовед. За убийство 12 фазанов

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Правоохранительные органы задержали студента третьего курса Института кино и телевидения из Беларуси, которого подозревают в убийстве 12 фазанов в Парке Горького.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В отношении задержанного заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Источник уточнил, что задержанный уже имеет судимость за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.



РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.



Позже на сайте МВД появилось сообщение о задержании 21-летнего приезжего по подозрению в жестоком обращении с животными. По словам представителя МВД Ирины Волк, в в «отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».



Информацию об убийстве фазанов РБК подтвердили в пресс-службе Парка Горького. Представитель парка уточнил, что вечером 30 сентября молодой человек пробрался в вольер с фазанами на улице Косыгина и убил 12 птиц.



«Охрана парка оперативно задержала молодого человека, после чего он был передан сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе парка.



Представители парка оценивают ущерб в 93 тыс. руб. Сейчас решается, будут ли закуплены новые птицы или их разведут самостоятельно. В парке также усилили охрану входа в вольер.



Всего в Парке Горького обитают три вида фазанов. «Два фазанария расположены в Нескучном саду и еще один — в центральной части парка, напротив Голицинского пруда», — уточняется на сайте парка.



