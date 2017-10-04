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В Москве задержан белорусский студент-искусствовед. За убийство 12 фазанов
05.10.2017 20:04 — Разное | Ежедневник
newsbel.by
Правоохранительные органы задержали студента третьего курса Института кино и телевидения из Беларуси, которого подозревают в убийстве 12 фазанов в Парке Горького.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Правоохранительные органы задержали студента третьего курса Института кино и телевидения из Беларуси, которого подозревают в убийстве 12 фазанов в Парке Горького.
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