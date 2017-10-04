Кейтеринг - преимущества выездного обслуживания



Кейтеринг в Минске — популярный сервис, которые охватывает отрасли, оказывающая услуги выездного характера в сфере питания. Разбираемся в тонкостях услуги.





Из истории кейтеринга

Слово происходит от английского "catering", или "cater", что означает «снабжение провизией». Изначально термин предполагал доставку обедов или ужинов на дом.

Родоначальником выездного обслуживания можно считать Людовика XIV, который прославился банкетами, которые ему организовывали даже в период военных действий.

Франсуа Ватель, который работал при дворе короля, и основал данное понятие. Сейчас под термином понимают не только ресторанные услуги на выезд, но и более узкие специализации, связанные с выездом.

Что такое кейтеринг?





Услуга подразумевает выезд всех предприятий по организации питания по договору подряда. Кейтеринг — это не только доставка заранее приготовленной еды. Отрасль предполагает обслуживание гостей. Служба занимается накрытием и оформлением столов, подачей напитков.

Характерна мобильность и обслуживание в месте, указанном клиентом. Стоимость сервиса зависит от сложности организации: можно обслужить банкет на 200 человек на яхте или заказать только напитки.

Виды кейтеринга





Виды кейтеринга различается по месту оказываемых услуг, способу и цене:

событийный — обслуживание гостей на частном празднике, мероприятии;

авиационный — доставка еды на борт самолета;

социальный - организация питания в общеобразовательных учреждениях, больницах, в армии;

бизнес — организация корпоративного питания.

Приготовление еды может быть как внутри помещения, так и на выезде. Под кейтерингом также подразумевается договор на поставку еды, продажа кулинарной продукции (в торговых точках на праздниках), доставка и розлив коктейлей, концертный кейтеринг (организация питания согласно райдеру артистов).

Виды выездного ресторанного обслуживания





Популярный вид — свадебный кейтеринг. Летом и весной все больше молодоженов предпочитают организовать выездное питание.

Кофе-брейк — доставка питания на время деловых переговоров. Обслуживание занимает не больше получаса. В стандартное меню входят напитки: чай, кофе, минеральная вода, соки. Из блюд предлагается печенье, бутерброды, крекеры.

Ланч — вид сервиса, характеризующийся доставкой корпоративных обедов. Простое меню презентует 2 смены блюд, напитки.

Можно также причислить к типам выездного ресторанного обслуживания коктейль, барбекю, фуршет, банкет.

Преимущества выездного обслуживания





Популярность выездного обслуживания очевидна. Плюсы для офисных работников — экономия времени на обед. К достоинствам относят организацию праздников в любом месте и комплексность, т.к. одна компания занимается полным обслуживанием мероприятия.

Многие организации предлагают проведение мероприятия под ключ, включая бармен-шоу и аниматоров. Для празднования дома кейтеринг — отличная возможность избавиться от лишних хлопот.

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