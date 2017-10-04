Ни одна другая марка шин не вызывает у белорусских автолюбителей столько эмоций, как наша родная «Белшина». Одни хвалят отечественное за соотношение цены и качества. Для других «Белшина» после неудачного опыта — это табу. Бобруйским шинникам есть чем гордиться: в сегменте крупногабаритных шин наше предприятие — одно из ведущих в мире. AUTO.TUT.BY побывал на заводе и посмотрел, как устроено одно из самых крупных предприятий Беларуси.

10 лет назад было совсем другое предприятие

Про «одни хвалят, а другие ругают» на заводе знают не понаслышке. Все отзывы о себе сотрудники завода отслеживают и делают выводы. Возможно, благодаря этому завод десять лет назад и сейчас — «две большие разницы».

— Я сам читаю все эти комментарии уже много лет и понимаю, откуда идет весь этот негатив. Десять лет назад у нас был совсем другой завод, совсем другая технология производства. Многие операции выполнял человек, и поэтому качество было не всегда одинаковым. Оттуда и пошла эта установка, что «Белшина» не балансируется. Сейчас у нас полностью другая технология, и участие человека сведено к минимуму. Шину собирают роботы, а они не ошибаются, — рассказывает заместитель генерального директора по качеству Дмитрий Савончик.





В цехах действительно не найти старых советских станков. Сборка шин практически полностью автоматизирована. Оператору остается только загружать материал и контролировать качество на выходе. Технологические операции выполняют непосредственно специальные сборочные комплексы ценой в миллионы долларов. На заводе скромно отмечают, что такого оборудования нет у многих именитых производителей.

Благодаря новому оборудованию на бобруйском заводе запустили новые линейки шин — Astarta и Artmotion. В своих сравнительных тестах шин мы возлагали большие надежды на линейку Artmotion, но результаты испытаний оказались противоречивыми. Зимняя «Белшина» хорошо едет по сухому и мокрому асфальту, но вот лед и снег ей не даются. По балансу характеристик линейка Artmotion, на наш взгляд, ближе к шинам типа «еврозима» и подходит для городской эксплуатации.





Результаты потребительских тестов, в том числе тех, которые проводит AUTO.TUT.BY, отслеживают и на заводе. О них в отделе качества свое мнение.

— У нас есть свой сегмент рынка, который мы занимаем. На него мы и ориентируемся, то есть создаем те шины, которые нужны нашему потребителю. Мы можем сделать шину, отличную по качеству, на уровне мировых брендов. Но за нее не будут платить, как за мировой бренд. Мы уже с этим сталкивались, — объясняет Дмитрий Савончик.

Из последних успехов «Белшины» — возможность попасть на конвейер «АвтоВАЗа». Наши летние шины устанавливаются на автомобили Lada Vesta. Одним из требований российских заказчиков было проведение сравнительных тестов шин «Белшина» и Michelin Erergy Saver. И вот какие результаты были получены. Французская шина на сухом асфальте показала тормозной пусть 24,1 метра, «Белшина» — 23,8 метра. На мокром асфальте — 28,4 и 29,8 метра соответственно. Результаты удовлетворили Бу Андерссона, и контракт заключили.

Вот так ездишь и не знаешь, что протектор на шинах у тебя «Слезы Зевса»

— Мы долго определялись, куда развиваться, что важнее среднему потребителю: безопасность или долговечность. Можно применить определенные технологии, например добавить диоксид кремния в резиновую смесь, и сделать цепкие и безопасные шины. Будет меньше тормозной путь, меньше расход топлива и выше комфорт. Но ниже долговечность — проедет шина уже не 70−80 тысяч километров, а пятьдесят, — пояснил замдиректора по качеству.



Для повышения безопасных свойств шин была разработана новая резиновая смесь (компаунд)

Специалисты говорят, что сумели найти оптимальный баланс характеристик с уклоном в безопасность для новой серии летних шин. Новый состав смеси позволил добиться высоких потребительских качеств. Эти шины производятся с марта этого года и носят индекс HP (High Performance — высокопроизводительные).

— Поставив безопасность на первое место, мы пошли на определенный риск. Немногие водители, купив наши шины, смогут заметить разницу в тормозном пути, в комфорте. Не каждый день бывает ситуация, когда чуть меньший тормозной путь что-то решает. Но потребители точно заметят разницу в износе шин. Мы даем пятилетнюю гарантию и рискуем опять услышать, что «Белшина» плохая, быстро износилась. Но мы идем на этот риск, ведь безопасность важнее, — считает Дмитрий Савончик.

Кроме состава смеси характеристики шины определяет еще и рисунок протектора. В комментариях можно прочитать мнение белорусов, что «Белшина» просто скопировала рисунок у других производителей, добавив только пару полосочек "для вида".





— Конечно, мы изучаем конкурентов, как и все производители, — признаются на заводе. — Чтобы не распыляться, мы в первую очередь ориентируемся на философию моделирования компании Continental. Но мы никого не копируем, а пользуемся теми же принципами в разработке. Используется сложная программа компьютерного моделирования, в которую закладываются желаемые параметры: пятно контакта, сопротивление качению, комфортность и другие. На 95% мы на готовой шине попадаем в заданные параметры.

Интересный факт: каждому рисунку протектора на заводе присваивают собственное имя. Как оказалось, весьма лиричные. Например «Слезы Зевса» и «Музыка дождя». Вот так ездишь — и не знаешь.

На заводе в ближайшем будущем планируют построить собственный испытательный полигон. Пока эта идея на стадии проекта, но выглядит многообещающе. Новое место испытаний планируется разместить на базе хорошо известного полигона в Липках, под Минском. В строительстве планируют участие Академия наук Беларуси, IDIADA, «Белшина».

Большие шины кормят





Производителей массовых шин в мире очень много. В одной Турции их шесть, в Китае и Европе десятки. Но чем больше шина, тем меньше компаний могут ее произвести. И тем выше цена и, соответственно, маржинальность. Именно поэтому основной доход завод получает от производства крупногабаритных шин.

Производителей шин для автомобилей грузоподъемностью больше ста тонн в мире не больше десяти. «Белшина» только входит на этот сложный рынок, но уже достигла определенных успехов: многотонные грузовики на белорусских шинах работают в карьерах.

На пике дефицита крупногабаритных шин одна единица продавалась за шестьдесят тысяч долларов. Прибыльность продажи одной шины сейчас доходит до десятков процентов. На массовых шинах столько не заработаешь.

Кроссоверные шины для белорусских Geely и секретные «зимние» разработки





Перед посещением завода мы провели небольшой «соцопрос». Мы прошлись по стоянке у проходной завода и выяснили — примерно 70% машин обуты в «Белшину». Даже директорский Mercedes W221 щеголял летними Artmotion. Комплект 17-дюймовых шин для него изготовили специально, так как серийно они пока не производятся. Однако новое оборудование позволяет выпускать шины размерностью до R20.



Эти шины под названием Astarta будут устанавливаться на кроссоверы Geely, сходящие с конвейера завода под Борисовом

Завод уже разработал новую модель шин R18, которыми станут серийно оснащать кроссоверы Geely белорусского производства. Кроме того, на небольшом стенде на территории производственного цеха мы заметили две необычные зимние шины. Они — из новой линейки завода, с иным составом резиновой смеси и абсолютно новым рисунком протектора.



Зимняя шина с асимметричным рисунком протектора скоро появится в широкой продаже

Состав на ощупь кажется очень мягким. Протектор изрезан мельчайшими ламелями. Можно предположить, что на снегу и льду эти шины будут «работать» как надо. Одна из моделей имеет симметричный рисунок протектора, другая — асимметричный.



А эта новинка Artmoution Snow относится к серии High Performance. С нетерпением ждем момента, когда сможем ее опробовать

— У нас разработаны новые модели R17, R18. Но пока мы не кричим об этом — вы первые. Запустим в производство, испытаем, добьемся результатов, тогда и представим продукт рынку. Мы уверены в качестве и не боимся сравнения с конкурентами. Просто попробуйте сами. «Белшина» уже не та, что раньше, — считает Дмитрий Савончик.