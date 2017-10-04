Трехкратный победитель Уимблдона распродает трофеи из-за долгов в 54 миллиона фунтов

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер собирается продать свои трофеи победителя Уимблдона из-за долгов на сумму в 54 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail .



Борис Беккер. Фото: Reuters

По информации издания, теннисист выставит на аукцион награды стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро) и четыре пары коллекционных наручных часов. Ожидается, что продажа трофеев покроет только часть долгов спортсмена.

Нынешнее состояние Беккера не превышает 500 тысяч евро и в основном включает в себя ценные бумаги и недвижимость, в том числе дом на Майорке.

49-летний теннисист потерял состояние, вложив деньги в нигерийские нефтяные компании. Кроме того, во время бракоразводного процесса он выплатил 10 миллионов евро бывшей супруге Барбаре.

За карьеру Беккер одержал шесть побед в одиночном разряде турниров Большого шлема (3 — на Уимблдоне, 2 — на Australian Open и однажды — на US Open) и заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах.

С 2013 по 2016 год немец был тренером теннисиста Новака Джоковича. За это время спортсмен одержал шесть побед на турнирах серии Большого шлема. Однако в декабре 2016 года Джокович объявил о завершении сотрудничества с немецким тренером.