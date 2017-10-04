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Барановичские авиаремонтники «перехватили» у россиян узбекские Су-25 и МиГ-29
05.10.2017 21:47 — Разное | Ежедневник
ok.ru
Как пишет «Коммерсант», на фоне расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном, последний неожиданно для Москвы отправил на ремонт 8 самолетов свои ВВС в Барановичи.
Издание напоминает, что в апреле заместитель директора Федеральной службы по ВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Москва и Ташкент обсуждают вопрос о создании в Узбекистане сервисных центров по обслуживанию военной техники и вооружений. По сведениям
Сближение России и Узбекистана военно-оборонной сфере началось после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиёеве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.
Условия этого договора «беспрецедентны», говорят источники “Ъ” в сфере ВТС: де-факто Узбекистан получает одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и иные силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческим, а по внутрироссийским ценам (например, по такой схеме Казахстан приобретает российские истребители Су-30СМ).
«Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ»,— говорит один из собеседников. Другой источник уточняет, что вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет «более сговорчивым». Однако этого пока не произошло: по его словам, до заключения контрактов даже по такой схеме «еще очень далеко». «Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено»,— считает источник “Ъ”.
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Как пишет «Коммерсант», на фоне расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном, последний неожиданно для Москвы отправил на ремонт 8...
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