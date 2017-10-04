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Барановичские авиаремонтники «перехватили» у россиян узбекские Су-25 и МиГ-29

05.10.2017 21:47 — Разное | Ежедневник  
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Барановичские авиаремонтники «перехватили» у россиян узбекские Су-25 и МиГ-29

ok.ru

Как пишет «Коммерсант», на фоне расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном, последний неожиданно для Москвы отправил на ремонт 8 самолетов свои ВВС в Барановичи.

Издание напоминает, что  в апреле заместитель директора Федеральной службы по ВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Москва и Ташкент обсуждают вопрос о создании в Узбекистане сервисных центров по обслуживанию военной техники и вооружений. По сведениям “Коммерсанта», Россия рассчитывала, что ожидавшие ремонта узбекские штурмовики Су-25 (восемь единиц) и истребители МиГ-29 (восемь машин) будут модернизированы на предприятиях российского авиапрома. Однако, по данным “Коммерсанта»”, уже после подписания договора узбекские военные предпочли первые партии машин (по четыре каждого типа) отправить не в Россию, а в Беларусь  — на 558-й авиаремонтный завод (Барановичи). Этот шаг вызвал «некое недоумение у российской стороны», говорит собеседник в сфере ВТС: «Мы сделали огромный шаг навстречу, ответной реакции пока не почувствовали».

Сближение России и Узбекистана  военно-оборонной сфере началось после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиёеве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.

Условия этого договора «беспрецедентны», говорят источники “Ъ” в сфере ВТС: де-факто Узбекистан получает одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и иные силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческим, а по внутрироссийским ценам (например, по такой схеме Казахстан приобретает российские истребители Су-30СМ).

«Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ»,— говорит один из собеседников. Другой источник уточняет, что вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет «более сговорчивым». Однако этого пока не произошло: по его словам, до заключения контрактов даже по такой схеме «еще очень далеко». «Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено»,— считает источник “Ъ”.

 
 
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Как пишет «Коммерсант», на фоне расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном, последний неожиданно для Москвы отправил на ремонт 8...

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