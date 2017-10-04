Французский «Ашан» - крупнейшая иностранная компания в России

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Совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России, в 2016 году выросла на 9%, до 5,5 трлн рублей

Forbes третий год составляет рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний , работающих в России, и cнова лидером становится Groupe Auchan: в 2016 году выручка французского ретейлера составила 404 млрд рублей. На втором месте с продажами на 310 млрд рублей — немецкая сеть гипермаркетов Metro Group. «Бронзовым призером», сместив с пьедестала табачного гиганта Japan Tobacco International, стала компания Toyota Motor, продавшая автомобилей на 278 млрд рублей. Совокупная рублевая выручка иностранных компаний в 2016 году выросла на 9,6%, до 5,5 трлн рублей. Больше других по-прежнему зарабатывает бизнес из Германии — совокупная выручка 11 компаний из этой страны составляет 1,2 трлн рублей. За ними следуют компании из Франции (936 млрд рублей) и США (884 млрд рублей).

В отличие от 2015 года, когда выручка уменьшилась сразу у 18 компаний рейтинга, продажи в 2016 году снизились только у пяти. Сильнее всего — у OBI, которая за год потеряла 7%. Самый большой прирост показало российское представительство Apple, увеличившее в 2016 году выручку на 65%. Следом идут British American Tobacco (31%) и Ford Motor (29%). Самая большая доля российской выручки в общем объеме продаж — по-прежнему у компании Nokian Tyres из Финляндии (44%). За ней с большим отрывом следует табачная компания Japan Tobacco International (27%). Замыкает тройку финская Fortum — 25% глобальной выручки энергетическая компания получает в России. В общей сложности в рейтинг вошло 10 машиностроительных компаний, девять работают в пищевой промышленности, восемь занимаются торговлей. Больше всего в России заработали иностранные торговые компании — 1,34 трлн рублей. Чуть меньше машиностроители — 1, 26 трлн рублей.

1. Ашан, Атак

Подконтрольная семье Мюлье Groupe Auchan открыла первый гипермаркет в России в 2002 году. Через пять лет французская компания приобрела у турецкой Enka 12 гипермаркетов «Рамстор» за €180 млн. В 2013 году ритейлер приобрел у немецкой Metro Group 16 гипермаркетов Real, которые были интегрированы в сеть «Ашан» в России. Французский ритейлер планирует объединить каналы продаж в России под одним брендом, вложив 1 млрд рублей в ребрендинг супермаркетов «Атак», а также развивая сеть «магазинов у дома» «Мой Ашан». Ребрендинг 160 супермаркетов «Атак» планируется завершить до конца 2017 года.

Головная компания: Group Auchan (Франция)

Сектор: Торговля

Год прихода в Россию: 2002

Выручка в России (2016): 404 млрд рублей

Выручка в России (2015): 414 млрд рублей

Изменение выручки: -2%

Глобальная выручка (2016): 3907 млрд рублей

Доля российской выручки: 10%

2. Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-Сатурн

Metro и Media Markt с 1998 года входили в одну группу, однако с лета 2017 года их бизнесы были разделены. При составлении рейтинга учитывались данные 2016 года, поэтому компании указаны как единая бизнес-структура. После разделения мелкооптовыми центрами занялась Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазинами техники и электроники — Ceconomy. При этом компании продолжают сотрудничество, они подписали соглашение о создании проекта «магазин в магазине», который предполагает, что Media Markt откроются в 84 торговых центрах Metro по всей России. Именно они будут продавать электронику, а в самом Metro из техники останется профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых заведений.

Сектор: Торговля

Год прихода в Россию: 2002

Выручка в России (2016): 404 млрд рублей

Выручка в России (2015): 414 млрд рублей

Изменение выручки: -2%

Глобальная выручка (2016): 3907 млрд рублей

Доля российской выручки: 10%

3. Тойота Мотор

В конце 2007 года Toyota Motor запустила завод по производству легковых автомобилей в Санкт-Петербурге. Предприятие производило только одну модель — Camry. В июне 2015 года на заводе начались сокращения, были расторгнуты трудовые контракты с 250 временными сотрудниками российского завода Toyota (всего на предприятии до сокращения работало 1 850 человек) из-за падения спроса на российском автомобильном рынке. Однако в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге стартовало производство второй модели — автомобиля Toyota RAV4.

По данным компании, экспорт автомобилей Toyota российского производства на рынки Казахстана и Беларуси за восемь месяцев 2017 года превысил результат 2016 года и составил 3876 единиц. Объем производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге вырос более чем в два раза в период с января по август 2017 года и достиг 44 493 автомобилей.

Головная компания: Toyota Motor (Япония)

Сектор: Машиностроение

Год прихода в Россию: 2002

Выручка в России (2016): 278 млрд рублей

Выручка в России (2015): 230 млрд рублей

Изменение выручки: 21%

Глобальная выручка (2016): 16 693 млрд рублей

Доля российской выручки: 2%

4. ДЖ.Т.И. Россия

В 1999 году в результате покупки японской Japan Tobacco бизнеса R.J. Reynolds за пределами США образовалась Japan Tobacco International (JTI) и в числе прочих активов ей досталась российская табачная фабрика «Петро». В 2007 году в результате слияния с Gallaher Group в структуре JTI появилась старейшая московская табачная фабрика «Лиггетт-Дукат», правда, в 2015 году было объявлено о планах закрыть ее. Сотрудники фабрики были сокращены. Решение о закрытии предприятия было принято из-за падения отечественного табачного рынка вследствие повышения цен на сигареты, вызванного увеличением акцизов.

Головная компания: Japan Tobacco International (Япония)

Сектор: Производство и продажа табачных изделий

Год прихода в Россию: 1999

Выручка в России (2016): 276 млрд рублей

Выручка в России (2015): 245 млрд рублей

Изменение выручки: 13%

Глобальная выручка (2016): 1316 млрд рублей

Доля российской выручки: 27%

5. ФМСМ

У «Филип Моррис Интернэшнл» три аффилированных компании в России: «Филип Моррис Кубань», ЗАО «Филип Моррис Ижора» и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»(ФМСМ). Продаваемые в России сигареты «Филип Моррис Интернэшнл» производятся на двух предприятиях: в Краснодаре и Ленинградской области. «Филип Моррис Интернэшнл» производит сигареты марок Parliament, Marlboro, Chesterfield, L&M, «Оптима», Muratti, «Союз Аполлон» и др.

В 2013 году «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» объявила о приобретении 20% акций Megapolis Distribution BV, владеющей ЗАО ТК «Мегаполис», которая является дистрибутором ФМИ в России.

Как сообщил в сентябре 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов, правительство России планирует запустить в 2018 году пилотный проект по маркировке табачных изделий. Оператором проекта может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), компания заканчивает разработку софта для желающих участвовать в пилоте. Уже достигнуты договоренности об участии в проекте фабрик компаний JTI, Philip Morris International и «БАТ Россия», а также двух крупнейших в России дистрибьюторов сигарет — группы компаний «Мегаполис» и СНС.

Головная компания: Philip Morris International (Швейцария)

Сектор: Производство и продажа табачных изделий

Год прихода в Россию: 1993

Выручка в России (2016): 269 млрд рублей

Выручка в России (2015): 234 млрд рублей

Изменение выручки: 15%

Глобальная выручка (2016): 1784 млрд рублей

Доля российской выручки: 15%

6. ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг

Шведская компания ИКЕА была создана в 1943 году в Швеции 17-летним Ингваром Кампрадом. В 2015 году он занял 497 место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. В настоящее время ИКЕА имеет 389 своих магазинов в 47 странах мира (из них 70% — в Европе).

Свой первый магазин в России компания ИКЕА открыла в 2000 году в Химках. $2,3 млрд — предполагаемый объем инвестиций IKEA на российском рынке до 2020 года

Головная компания: IKEA (Швеция)

Сектор: Торговля

Год прихода в Россию: 2000

Выручка в России (2016): 198 млрд рублей

Выручка в России (2015): 200 млрд рублей

Изменение выручки: -1%

Глобальная выручка (2016): 2590 млрд рублей

Доля российской выручки: 8%

7. Фольксваген Груп Рус

Группе Volkswagen принадлежит завод по производству автомобилей в Калуге мощностью 225 000 машин в год, который производит Volkswagen Polo седан, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Концерн с 2012 года по соглашению с группой ГАЗ осуществляет контрактное производство в Нижнем Новгороде на производственной площадке автозавода моделей Skoda Yeti , Volkswagen Jetta и Skoda Octavia A7.

В сентябре 2015 года концерн открыл предприятие по производству двигателей внутреннего сгорания в Калужской области, мощностью 150 000 единиц в год, Степень локализации «Фольксваген групп рус» после запуска предприятия оценивается в 50%.

В 2016 году объем продаж компании на российском рынке составил 157 000 автомобилей. На производственных площадках компании в 2016 году было произведено 147 000 автомобилей: 110 000 автомобилей — на заводе компании в Калуге и 37 000 автомобилей — на производственной площадке в Нижнем Новгороде. Доля рынка группы Volkswagen в России по итогам 2016 года достигла 11%

По данным компании, по итогам 2017 года клиентам было передано 8 057 автомобилей, что является лучшим показателем с декабря 2014 года. Рост продаж по сравнению с сентябрем 2016 года составил 15%. За период январь-сентябрь продажи увеличились на 17,9% и составили 62 094 автомобиля (с января по сентябрь 2016 года — 52 663 автомобиля).

Головная компания: Volkswagen Group (Германия)

Сектор: Машиностроение

Год прихода в Россию: 2003

Выручка в России (2016): 191 млрд рублей

Выручка в России (2015): 171 млрд рублей

Изменение выручки: 12%

Глобальная выручка (2016): 16 052 млрд рублей

Доля российской выручки: 1%

8. Леруа Мерлен Восток

Первый российский магазин Leroy Merlin открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области. В России на сегодняшний день работают 60 магазина Leroy Merlin в 25 регионах страны, численность сотрудников составляет более 19 000 человек.

В ближайшие пять лет компания планирует увеличить число гипермаркетов Leroy Merlin в России с 60 до 140. Согласно принятой стратегии развития, компания рассматривает возможности строительства как в городах–миллионниках, так и в городах с меньшим количеством населения.



Головная компания: Leroy Merlin (Франция)

Сектор: Торговля

Год прихода в Россию: 2004

Выручка в России (2016): 188 млрд рублей

Выручка в России (2015): 152 млрд рублей

Изменение выручки: 24%

Глобальная выручка (2016): 1062 млрд рублей

Доля российской выручки: 18%

9. МУМТ

British American Tobacco была основана в Англии в 1902 году, является в настоящее время второй в мире по величине табачной компанией после Philip Morris International. Владеет брендами Dunhill, Kent, State Express 555, Vogue, Dallas, Rothmans, John Player, Lucky Strike, Viceroy и рядом местных марок, а также рядом марок в России, в том числе «Ява Золотая».

Головная компания: British American Tobacco (Великобритания)

Сектор: Производство и продажа табачных изделий

Год прихода в Россию: 1991

Выручка в России (2016): 182 млрд рублей

Выручка в России (2015): 139 млрд рублей

Изменение выручки: 31%

Глобальная выручка (2016): 1329 млрд рублей

Доля российской выручки: 14%

10. Пепсико Россия

В 1959 году на первой Американской национальной выставке в СССР Pepsi пробует Никита Хрущев. А в 1974 году американский производитель PepsiCo выходит на рынок СССР и открывает в Новороссийске первый завод по розливу одноименного напитка. В 2008 году частью бизнеса компании в России становится производитель натуральных соков «Лебедянский», в 2011 году — «Вимм-Билль-Данн». Таким образом, сегодня «Пепсико Россия» работает не только в сегменте газированных напитков (Pepsi, 7 Up, Mirinda), но в сегменте энергетических (Adrenaline Rush) и негазированных напитков («Русский дар», «Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый»), чипсов и снеков (Lay’s, Cheetos, «ХрусTeam»), а также на рынке молочной продукции («Домик в деревне», «Веселый молочник»).



В отчете об устойчивом развитии за 2016 год, опубликованном головным офисом компании, говорится, что PepsiCo на четверть выполнила задачу по восполнению водных ресурсов и сохранила около 2,7 миллионов литров воды в источниках, подверженных риску осушения, а также увеличила доходы от продажи продуктов с более высокой пищевой ценностью до 27% от общего дохода.

Головная компания: PepsiCo (США)

Сектор: Пищевая промышленность

Год прихода в Россию: 1974

Выручка в России (2016): 177 млрд рублей

Выручка в России (2015): 172 млрд рублей

Изменение выручки: 3%

Глобальная выручка (2016): 4195 млрд рублей

Доля российской выручки: 4%