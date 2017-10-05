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Шойгу ищет того, кто обслужит российские военные городки на территории Беларуси
05.10.2017 23:56 — Разное | Ежедневник
gk170.ru
Цена вопроса – 2,8 млн долларов.
Министерство обороны России разместило
Из федерального бюджета планируется выделить на эти цели до сентября 2018 года минимум 167,1 млн росс. рублей. Победитель аукциона обязуется в указанный промежуток времени обеспечить эксплуатацию систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью) и систем тепловых сетей, а также содержание объектов казарменно-жилищного фонда.
Подведение итогов аукциона намечено на конец этого месяца
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Цена вопроса – 2,8 млн долларов.
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