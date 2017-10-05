Шойгу ищет того, кто обслужит российские военные городки на территории Беларуси

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Цена вопроса – 2,8 млн долларов.

Министерство обороны России разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок заявку на «оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2017 - 2018 годах».

Из федерального бюджета планируется выделить на эти цели до сентября 2018 года минимум 167,1 млн росс. рублей. Победитель аукциона обязуется в указанный промежуток времени обеспечить эксплуатацию систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью) и систем тепловых сетей, а также содержание объектов казарменно-жилищного фонда.

Подведение итогов аукциона намечено на конец этого месяца