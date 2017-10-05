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Назначен новый главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу
Новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу назначен наставник солигорского «Шахтера» Виктор Бекша, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации волейбола.
Решение принято по итогам заседания исполкома БФВ. Наставник горняков сменил на этом посту Александра Сингаевского.
Виктор Бекша карьеру игрока провел на позиции центрального блокирующего, является неоднократным чемпионом Беларуси в составе гродненского «Коммунальника» и воспитанником спортшколы им. А.Сапеги. Выступал в составе национальной сборной Беларуси.
Карьеру тренера начал в гродненском «Коммунальнике», с которым становился призером чемпионата Беларуси и обладателем Кубка страны в 2011 году. Входил в тренерский штаб национальной команды под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова, а также являлся главным тренером молодежной сборной Беларуси.
Последние два сезона Виктор Бекша возглавляет солигорский «Шахтер», который в апреле 2017-го стал чемпионом Беларуси.
До переезда в Солигорск он работал в Казахстане с «Таразом», вместе с которым выиграл суперкубок этой страны.
— Необходимо продолжить начинания, которые были сделаны прежними тренерами. Мужская сборная дважды принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы (2013 и 2015 годах). Хотелось бы привлечь в сборную всех сильнейших белорусских игроков, которые выступают за рубежом и во внутреннем чемпионате. Глобальных задач в национальной команде мне не ставили, но даже и без указаний руководства прекрасно понимаю — необходимо войти в число сильнейших сборных Европы, принимать участие в финальных стадиях континентальных турниров, — рассказал тренер.
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Новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу назначен наставник солигорского "Шахтера" Виктор Бекша.
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