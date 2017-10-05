﻿ Назначен новый главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначен новый главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу

05.10.2017 22:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу назначен наставник солигорского «Шахтера» Виктор Бекша, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации волейбола.


Фото: БФВ

Решение принято по итогам заседания исполкома БФВ. Наставник горняков сменил на этом посту Александра Сингаевского.

Виктор Бекша карьеру игрока провел на позиции центрального блокирующего, является неоднократным чемпионом Беларуси в составе гродненского «Коммунальника» и воспитанником спортшколы им. А.Сапеги. Выступал в составе национальной сборной Беларуси.

Карьеру тренера начал в гродненском «Коммунальнике», с которым становился призером чемпионата Беларуси и обладателем Кубка страны в 2011 году. Входил в тренерский штаб национальной команды под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова, а также являлся главным тренером молодежной сборной Беларуси.

Последние два сезона Виктор Бекша возглавляет солигорский «Шахтер», который в апреле 2017-го стал чемпионом Беларуси.

До переезда в Солигорск он работал в Казахстане с «Таразом», вместе с которым выиграл суперкубок этой страны.

— Необходимо продолжить начинания, которые были сделаны прежними тренерами. Мужская сборная дважды принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы (2013 и 2015 годах). Хотелось бы привлечь в сборную всех сильнейших белорусских игроков, которые выступают за рубежом и во внутреннем чемпионате. Глобальных задач в национальной команде мне не ставили, но даже и без указаний руководства прекрасно понимаю — необходимо войти в число сильнейших сборных Европы, принимать участие в финальных стадиях континентальных турниров, — рассказал тренер.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу назначен наставник солигорского "Шахтера" Виктор Бекша.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Цмокi" с крупного поражения стартовали в Единой лиге ВТБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика