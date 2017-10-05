Назначен новый главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу

Новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу назначен наставник солигорского «Шахтера» Виктор Бекша, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации волейбола.



Фото: БФВ

Решение принято по итогам заседания исполкома БФВ. Наставник горняков сменил на этом посту Александра Сингаевского.

Виктор Бекша карьеру игрока провел на позиции центрального блокирующего, является неоднократным чемпионом Беларуси в составе гродненского «Коммунальника» и воспитанником спортшколы им. А.Сапеги. Выступал в составе национальной сборной Беларуси.

Карьеру тренера начал в гродненском «Коммунальнике», с которым становился призером чемпионата Беларуси и обладателем Кубка страны в 2011 году. Входил в тренерский штаб национальной команды под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова, а также являлся главным тренером молодежной сборной Беларуси.

Последние два сезона Виктор Бекша возглавляет солигорский «Шахтер», который в апреле 2017-го стал чемпионом Беларуси.

До переезда в Солигорск он работал в Казахстане с «Таразом», вместе с которым выиграл суперкубок этой страны.

— Необходимо продолжить начинания, которые были сделаны прежними тренерами. Мужская сборная дважды принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы (2013 и 2015 годах). Хотелось бы привлечь в сборную всех сильнейших белорусских игроков, которые выступают за рубежом и во внутреннем чемпионате. Глобальных задач в национальной команде мне не ставили, но даже и без указаний руководства прекрасно понимаю — необходимо войти в число сильнейших сборных Европы, принимать участие в финальных стадиях континентальных турниров, — рассказал тренер.