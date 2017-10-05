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"Цмокi" с крупного поражения стартовали в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Цмокі-Мінск»,
В поединке с одним из фаворитов сезона и вице-чемпионом минувшего розыгрыша минчане, несмотря на дебютный провальный отрезок 2:12, достойно продержались половину матча. Однако после перерыва «драконы» слишком часто позволяли соперникам поражать кольцо с дальней дистанции. В итоге «Химки» ушли в отрыв и разгромили «посыпавшихся» минчан.
«Химки» — «Цмокі-Мінск» — 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11)
«Цмокі-Мінск»: Мещеряков (9), Адамович (5), Черапович (4), Кудрявцев (2), Семенюк (2); Кравиш (10), Полещук (7 + 5 подборов), Саддлер (7), Уиггс (6), Салаш (3), Вабищевич (0), Корж (0).
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокі» проведут 15 октября в Москве с чемпионом лиги ЦСКА.
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" в подмосковных "Химках" приняли старт в Единой лиге ВТБ.
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