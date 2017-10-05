﻿ "Цмокi" с крупного поражения стартовали в Единой лиге ВТБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Цмокi" с крупного поражения стартовали в Единой лиге ВТБ

05.10.2017 22:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболисты «Цмокі-Мінск», из-за погасшего в зале света лишь поздней ночью со 2 на 3 октября завершившие выездной матч квалификации Лиги чемпионов против французского «Нантера», сегодня в подмосковных «Химках» уже приняли старт в Единой лиге ВТБ.


Фото: bc-tsmoki.by

В поединке с одним из фаворитов сезона и вице-чемпионом минувшего розыгрыша минчане, несмотря на дебютный провальный отрезок 2:12, достойно продержались половину матча. Однако после перерыва «драконы» слишком часто позволяли соперникам поражать кольцо с дальней дистанции. В итоге «Химки» ушли в отрыв и разгромили «посыпавшихся» минчан.

«Химки» — «Цмокі-Мінск» — 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11)

«Цмокі-Мінск»: Мещеряков (9), Адамович (5), Черапович (4), Кудрявцев (2), Семенюк (2); Кравиш (10), Полещук (7 + 5 подборов), Саддлер (7), Уиггс (6), Салаш (3), Вабищевич (0), Корж (0).

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокі» проведут 15 октября в Москве с чемпионом лиги ЦСКА.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты "Цмокі-Мінск" в подмосковных "Химках" приняли старт в Единой лиге ВТБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Французский «Ашан» - крупнейшая иностранная компания в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика