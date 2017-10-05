Кошмар в концовке. Молодежная сборная Беларуси по футболу драматично проиграла Хорватии

Молодежная сборная Беларуси по футболу в квалификации ЧЕ-2019 драматично уступила сверстникам из Хорватии, пропустив два мяча в компенсированное судьями время — на 93-й и 96-й минутах, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Хорватия (U-21) — Беларусь (U-21) — 2:1 (0:0)

5 октября. Вараждин. Стадион «Вараждин».

Судьи: Й. Мое, Х.Сендербю. Л. Рикс (все — Дания).

Хорватия (U-21): Посавец, Шимич, Бенкович, Соса, Карачич, Иванушец (Турчин, 57), Шуньич, Моро, Брекало, Влашич (Балич, 77), Яколиш.

Беларусь (U-21): Щербицкий, Хвалько, Бессмертный (Кийко, 72), Павловец, Березкин, Громыко (Иванов, 88), Волков, Бахар (Шевченко, 63), Печенин, Климович, Антилевский.

Голы: 0:1 — Бахар (48), 1:1 — Шимич (90+3), 2:1 — Бенкович (90+6).

Предупреждения: Яколиш (31) — Березкин (90+2), Печенин (90+5).

В первом тайме хозяева хотя и владели преимуществом, но ни разу не пробили в створ ворот «белакрылых». Самый опасный момент у балканцев был на 36-й минуте: Влашич опасно бил головой. Белорусы же отметились двумя ударами со штрафных, однако больших проблем Посавецу они не принесли.

В самом начале второго тайма белорусы вышли вперед: Громыко навесил с углового прямо на голову Бахару, который и изменил цифры на табло.

Не успели хорваты прийти в себя, как Антилевский мог забивать и второй мяч, но удар Дмитрия пришелся прямо в руки Посавецу.



Фото: abff.by

Свой первый удар в створ ворот хорваты нанесли на исходе 61-й минуты матча — Щербицкий без проблем забрал мяч.

Белорусы уверенно контролировали ход матча, казалось, что победа уже никуда не денется, однако на 93-й минуте Шимич переиграл в воздухе Щербицкого и сравнял счет. А на 96-й ситуация стала и вовсе кошмарной — Бенкович поразил ворота белорусов и вырвал для Хорватии победу.



Фото: abff.by

Следующий свой матч белорусы проведут 10 октября в Борисове против команды Молдовы. Игра пройдет на городском стадионе и начнется в 19.00. Вход для зрителей свободный.

Сегодня сборная Молдовы в Кишиневе проиграла команде Греции — 0:2.

Положение команд в 1-й квалификационной группе:

1. Греция — 9 очков (3 матча; разница мячей — 9−1)

2. Хорватия — 6 (2; 5−1)

3. Беларусь — 4 (4; 3−5)

4. Молдова — 3 (4; 3−10)

5. Чехия — 1 (1; 1−1)

6. Сан-Марино — 0 (2; 0−3).

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет летом 2019 года в Италии, выйдут 9 победителей отборочных групп, а 4 лучшие сборные из занявших вторые места проведут стыковые матчи и выявят обладателей еще двух путевок на ЧЕ-2019.