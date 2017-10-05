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В России поезд врезался в застрявший на переезде автобус, погибли 16 человек

06.10.2017 06:45 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 6 октября на железнодорожном переезде рядом со станцией Покров под Владимиром заглох автобус, в котором находились 56 человек. В автобус врезался поезд, в результате погибли 16 человек.

По предварительной информации РЖД, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, чтобы предупредить локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути.

Машинист пассажирского поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород, который двигался по участку, применил экстренное торможение. В результате скорость удалось снизить до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.

Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов сообщил о не менее 16 погибших, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сказал он.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса — он выехал на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают правоохранители и медики.

 
 
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На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи.

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