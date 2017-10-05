Вклад без похода в банк: есть ли смысл в онлайн-депозитах

Еще два года назад число банков, предлагающих непривычные онлайн-депозиты, едва достигало десяти. Сегодня же, наоборот, почти не осталось банков, в которых бы вам не предложили открыть депозит в интернете. FINANCE.TUT.BY решил разобраться, чем эти вклады отличаются от обычных, на каких условиях их можно открыть, и попытался выяснить, есть ли у онлайн-депозитов шансы вытеснить консервативные варианты сбережений.



Фото с сайта omskregion.info

Онлайн-депозиты появились в тот момент, когда отзывные и безотзывные вклады «убили» сберегательные карты, доходность которых в хорошие времена превышала 50% годовых. «Сберками» было очень удобно пользоваться: получил зарплату — перевел на сберегательную карточку через интернет-банкинг, а через месяц снял деньги с хорошими процентами. Говоря простым языком, онлайн-вклады — это попытка банков сохранить интерес населения вкладывать деньги, не посещая банковское отделение.

Как работает онлайн-депозит

Онлайн-депозит открывается в пару кликов через интернет-банкинг или мобильное приложение, услугами которого вы пользуетесь. Предварительно рекомендуем почитать публичную оферту, которая и является единственным документом, регулирующим ваши отношения с банком, пока вы пользуетесь онлайн-депозитом, а банк — вашими деньгами. Депозит может быть открыт в той валюте, в которой у вас открыт счет и выпущена карточка (дебетовая, конечно же).

Если действующего договора с банком нет, а онлайн-вклад хочется открыть именно в нем — практически каждый банк готов доставить карточку курьером. Дальше все просто: пополняете карту и после переводите деньги на онлайн-депозит.

Кстати, во многих онлайн-депозитах сроком на 1 месяц настроена автоматическая пролонгация и ежемесячная капитализация. А вот если закрыть вклад досрочно — проценты могут быть пересчитаны по заниженной ставке.

Так в чем, собственно, разница? По сравнению с обычными депозитами — почти ни в чем. Кроме того, что ставка может быть на полпроцента-процент выше и для того, чтобы сделать вклад, достаточно просто быть владельцем дебетовой карточки банка, которую в случае отсутствия могут привезти прямо домой. Удобство заключается еще и в том, что после завершения срока вклада — деньги возвращаются на карту, и ходить за ними никуда не надо.

МТБанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный МТБелки online BYN

Отправить заявку 1 месяц 3% отзывный BYN

Отправить заявку 1 год 11,7% безотзывный Актуальный online USD/EUR 1 месяц 0,5% отзывный USD/EUR 1 год 1,25% безотзывный Приорбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Выше.net BYN

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Отправить заявку 1 год 0,5% отзывный Альфа-банк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный INSUNC BYN 1 месяц 6,5% отзывный

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МТБанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный МТБелки Отправить

заявку BYN 1 мес 3% отзывный МТБелки Отправить

заявку BYN 1 год 11,7% безотзывный Актуальный USD/

EUR 1 мес 0,5% отзывный 1 год 1,25% безотзывный Приорбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Выше.net Отправить

заявку BYN 1 мес 4,5% отзывный Выше.net Отправить

заявку USD 1 год 1% отзывный EUR 1 год 0,5% отзывный Альфа-банк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный INSUNC BYN 1 месяц 6,5% отзывный

с автопролонгацией USD 13 мес. 1,75% отзывный

с автопролонгацией Белагропромбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный @гро BYN 35 дней 4,5% отзывный BYN 370 дней 9% отзывный USD/EUR 35 дней 0,5% отзывный USD/EUR 370 дней 2% отзывный RUB 35 дней 4% отзывный RUB 370 дней 6,5% отзывный Беларусбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Интернет-Депозит-Тренд BYN 1 месяц 2% отзывный BYN 1 месяц 3,5% безотзывный USD/EUR 1 год 1,9% отзывный RUB 1 год 4,5% отзывный USD/EUR 1 год 2,2% безотзывный RUB 1 год 7% безотзывный БелВЭБ Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Выдатны-вэб BYN 1 месяц 5,2% безотзывный BYN 1 год 10,7% безотзывный USD/EUR 1 месяц 0,7% безотзывный USD/EUR 1 год 2,7% безотзывный Белгазпромбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный ON-вклад BYN 45 дней 10,4% безотзывный USD 45 дней 0,7% безотзывный EUR 45 дней 0,5% безотзывный EUR 45 дней 5% безотзывный Белинвестбанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Личный выбор BYN 1 год 8% безотзывный Срочный безотзывный USD 1 год 1,8% безотзывный EUR 1 год 1,7% безотзывный RUB 1 год 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Сохраняй онлайн BYN 1 год 7,4−7,6% безотзывный USD 1 год 0,9−1% безотзывный EUR 1 год 0,2−0,3% безотзывный RUB 1 год 5,6−5,8% безотзывный Банк Решение Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Online-решение BYN 1 месяц 4,5% отзывный BYN 1 год 11,5% отзывный USD/EUR 1 год 3,3% отзывный Банк Москва-Минск Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный Прогрессивный BYN 1 год СР-2,5% отзывный Оптимальный USD 1 год 2% безотзывный EUR 1 год 1,5% безотзывный RUB 1 год 6,5% безотзывный Технобанк Вклад Валюта Срок Ставка Безотзывный / отзывный e-Соло BYN 1 месяц 6% отзывный е-Спринт USD 1 месяц 0,75% отзывный EUR 1 месяц 0,5% отзывный е-Успешный USD 1 год 2% отзывный

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