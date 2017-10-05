Вклад без похода в банк: есть ли смысл в онлайн-депозитах
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Еще два года назад число банков, предлагающих непривычные онлайн-депозиты, едва достигало десяти. Сегодня же, наоборот, почти не осталось банков, в которых бы вам не предложили открыть депозит в интернете. FINANCE.TUT.BY решил разобраться, чем эти вклады отличаются от обычных, на каких условиях их можно открыть, и попытался выяснить, есть ли у онлайн-депозитов шансы вытеснить консервативные варианты сбережений. Фото с сайта omskregion.info
Онлайн-депозиты появились в тот момент, когда отзывные и безотзывные вклады «убили» сберегательные карты, доходность которых в хорошие времена превышала 50% годовых. «Сберками» было очень удобно пользоваться: получил зарплату — перевел на сберегательную карточку через интернет-банкинг, а через месяц снял деньги с хорошими процентами. Говоря простым языком, онлайн-вклады — это попытка банков сохранить интерес населения вкладывать деньги, не посещая банковское отделение.
Как работает онлайн-депозит
Онлайн-депозит открывается в пару кликов через интернет-банкинг или мобильное приложение, услугами которого вы пользуетесь. Предварительно рекомендуем почитать публичную оферту, которая и является единственным документом, регулирующим ваши отношения с банком, пока вы пользуетесь онлайн-депозитом, а банк — вашими деньгами. Депозит может быть открыт в той валюте, в которой у вас открыт счет и выпущена карточка (дебетовая, конечно же).
Если действующего договора с банком нет, а онлайн-вклад хочется открыть именно в нем — практически каждый банк готов доставить карточку курьером. Дальше все просто: пополняете карту и после переводите деньги на онлайн-депозит.
Кстати, во многих онлайн-депозитах сроком на 1 месяц настроена автоматическая пролонгация и ежемесячная капитализация. А вот если закрыть вклад досрочно — проценты могут быть пересчитаны по заниженной ставке.
Так в чем, собственно, разница? По сравнению с обычными депозитами — почти ни в чем. Кроме того, что ставка может быть на полпроцента-процент выше и для того, чтобы сделать вклад, достаточно просто быть владельцем дебетовой карточки банка, которую в случае отсутствия могут привезти прямо домой. Удобство заключается еще и в том, что после завершения срока вклада — деньги возвращаются на карту, и ходить за ними никуда не надо.
МТБанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
МТБелки online BYN
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1 месяц
3%
отзывный
BYN
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1 год
11,7%
безотзывный
Актуальный online
USD/EUR
1 месяц
0,5%
отзывный
USD/EUR
1 год
1,25%
безотзывный
Приорбанк
Альфа-банк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
INSUNC
BYN
1 месяц
6,5%
отзывный
с автопролонгацией
USD
13 мес.
1,75%
отзывный
с автопролонгацией
Белагропромбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
@гро
BYN
35 дней
4,5%
отзывный
BYN
370 дней
9%
отзывный
USD/EUR
35 дней
0,5%
отзывный
USD/EUR
370 дней
2%
отзывный
RUB
35 дней
4%
отзывный
RUB
370 дней
6,5%
отзывный
Беларусбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Интернет-Депозит-Тренд
BYN
1 месяц
2%
отзывный
BYN
1 месяц
3,5%
безотзывный
USD/EUR
1 год
1,9%
отзывный
RUB
1 год
4,5%
отзывный
USD/EUR
1 год
2,2%
безотзывный
RUB
1 год
7%
безотзывный
БелВЭБ
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Выдатны-вэб
BYN
1 месяц
5,2%
безотзывный
BYN
1 год
10,7%
безотзывный
USD/EUR
1 месяц
0,7%
безотзывный
USD/EUR
1 год
2,7%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
ON-вклад
BYN
45 дней
10,4%
безотзывный
USD
45 дней
0,7%
безотзывный
EUR
45 дней
0,5%
безотзывный
EUR
45 дней
5%
безотзывный
Белинвестбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Личный выбор
BYN
1 год
8%
безотзывный
Срочный безотзывный
USD
1 год
1,8%
безотзывный
EUR
1 год
1,7%
безотзывный
RUB
1 год
6,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Сохраняй онлайн
BYN
1 год
7,4−7,6%
безотзывный
USD
1 год
0,9−1%
безотзывный
EUR
1 год
0,2−0,3%
безотзывный
RUB
1 год
5,6−5,8%
безотзывный
Банк Решение
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Online-решение
BYN
1 месяц
4,5%
отзывный
BYN
1 год
11,5%
отзывный
USD/EUR
1 год
3,3%
отзывный
Банк Москва-Минск
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Прогрессивный
BYN
1 год
СР-2,5%
отзывный
Оптимальный
USD
1 год
2%
безотзывный
EUR
1 год
1,5%
безотзывный
RUB
1 год
6,5%
безотзывный
Технобанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
e-Соло
BYN
1 месяц
6%
отзывный
е-Спринт
USD
1 месяц
0,75%
отзывный
EUR
1 месяц
0,5%
отзывный
е-Успешный
USD
1 год
2%
отзывный
МТБанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
МТБелки
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заявку BYN
1 мес
3%
отзывный
МТБелки
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заявку
BYN
1 год
11,7%
безотзывный
Актуальный
USD/
EUR
1 мес
0,5%
отзывный
1 год
1,25%
безотзывный
Приорбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Выше.net
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BYN
1 мес
4,5%
отзывный
Выше.net
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USD
1 год
1%
отзывный
EUR
1 год
0,5%
отзывный
Альфа-банк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
INSUNC
BYN
1 месяц
6,5%
отзывный
с автопролонгацией
USD
13 мес.
1,75%
отзывный
с автопролонгацией
Белагропромбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
@гро
BYN
35 дней
4,5%
отзывный
BYN
370 дней
9%
отзывный
USD/EUR
35 дней
0,5%
отзывный
USD/EUR
370 дней
2%
отзывный
RUB
35 дней
4%
отзывный
RUB
370 дней
6,5%
отзывный
Беларусбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Интернет-Депозит-Тренд
BYN
1 месяц
2%
отзывный
BYN
1 месяц
3,5%
безотзывный
USD/EUR
1 год
1,9%
отзывный
RUB
1 год
4,5%
отзывный
USD/EUR
1 год
2,2%
безотзывный
RUB
1 год
7%
безотзывный
БелВЭБ
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Выдатны-вэб
BYN
1 месяц
5,2%
безотзывный
BYN
1 год
10,7%
безотзывный
USD/EUR
1 месяц
0,7%
безотзывный
USD/EUR
1 год
2,7%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
ON-вклад
BYN
45 дней
10,4%
безотзывный
USD
45 дней
0,7%
безотзывный
EUR
45 дней
0,5%
безотзывный
EUR
45 дней
5%
безотзывный
Белинвестбанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Личный выбор
BYN
1 год
8%
безотзывный
Срочный безотзывный
USD
1 год
1,8%
безотзывный
EUR
1 год
1,7%
безотзывный
RUB
1 год
6,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Сохраняй онлайн
BYN
1 год
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USD
1 год
0,9−1%
безотзывный
EUR
1 год
0,2−0,3%
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RUB
1 год
5,6−5,8%
безотзывный
Банк Решение
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Online-решение
BYN
1 месяц
4,5%
отзывный
BYN
1 год
11,5%
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USD/EUR
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Банк Москва-Минск
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
Прогрессивный
BYN
1 год
СР-2,5%
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Оптимальный
USD
1 год
2%
безотзывный
EUR
1 год
1,5%
безотзывный
RUB
1 год
6,5%
безотзывный
Технобанк
Вклад
Валюта
Срок
Ставка
Безотзывный / отзывный
e-Соло
BYN
1 месяц
6%
отзывный
е-Спринт
USD
1 месяц
0,75%
отзывный
EUR
1 месяц
0,5%
отзывный
е-Успешный
USD
1 год
2%
отзывный
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В стране практически не осталось ни одного банка, в котором бы вам не предложили открыть онлайн-депозит. FINANCE.TUT.BY разбирался, чем они отличаются от обычных вкладов.
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