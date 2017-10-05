ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вклад без похода в банк: есть ли смысл в онлайн-депозитах

06.10.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще два года назад число банков, предлагающих непривычные онлайн-депозиты, едва достигало десяти. Сегодня же, наоборот, почти не осталось банков, в которых бы вам не предложили открыть депозит в интернете. FINANCE.TUT.BY решил разобраться, чем эти вклады отличаются от обычных, на каких условиях их можно открыть, и попытался выяснить, есть ли у онлайн-депозитов шансы вытеснить консервативные варианты сбережений.


Фото с сайта omskregion.info

Онлайн-депозиты появились в тот момент, когда отзывные и безотзывные вклады «убили» сберегательные карты, доходность которых в хорошие времена превышала 50% годовых. «Сберками» было очень удобно пользоваться: получил зарплату — перевел на сберегательную карточку через интернет-банкинг, а через месяц снял деньги с хорошими процентами. Говоря простым языком, онлайн-вклады — это попытка банков сохранить интерес населения вкладывать деньги, не посещая банковское отделение.

Как работает онлайн-депозит

Онлайн-депозит открывается в пару кликов через интернет-банкинг или мобильное приложение, услугами которого вы пользуетесь. Предварительно рекомендуем почитать публичную оферту, которая и является единственным документом, регулирующим ваши отношения с банком, пока вы пользуетесь онлайн-депозитом, а банк — вашими деньгами. Депозит может быть открыт в той валюте, в которой у вас открыт счет и выпущена карточка (дебетовая, конечно же).

Если действующего договора с банком нет, а онлайн-вклад хочется открыть именно в нем — практически каждый банк готов доставить карточку курьером. Дальше все просто: пополняете карту и после переводите деньги на онлайн-депозит.

Кстати, во многих онлайн-депозитах сроком на 1 месяц настроена автоматическая пролонгация и ежемесячная капитализация. А вот если закрыть вклад досрочно — проценты могут быть пересчитаны по заниженной ставке.

Так в чем, собственно, разница? По сравнению с обычными депозитами — почти ни в чем. Кроме того, что ставка может быть на полпроцента-процент выше и для того, чтобы сделать вклад, достаточно просто быть владельцем дебетовой карточки банка, которую в случае отсутствия могут привезти прямо домой. Удобство заключается еще и в том, что после завершения срока вклада — деньги возвращаются на карту, и ходить за ними никуда не надо.

МТБанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

МТБелки online

 BYN
Отправить заявку

1 месяц

3%

отзывный

BYN
Отправить заявку

1 год

11,7%

безотзывный

Актуальный online

USD/EUR

1 месяц

0,5%

отзывный

USD/EUR

1 год

1,25%

безотзывный

Приорбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Выше.net

BYN
Отправить заявку

1 месяц

4,5%

отзывный

USD
Отправить заявку

1 год

1%

отзывный

EUR
Отправить заявку

1 год

0,5%

отзывный

Альфа-банк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

INSUNC

BYN

1 месяц

6,5%

отзывный
с автопролонгацией

USD

13 мес.

1,75%

отзывный
с автопролонгацией

Белагропромбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

@гро

BYN

35 дней

4,5%

отзывный

BYN

370 дней

9%

отзывный

USD/EUR

35 дней

0,5%

отзывный

USD/EUR

370 дней

2%

отзывный

RUB

35 дней

4%

отзывный

RUB

370 дней

6,5%

отзывный

Беларусбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Интернет-Депозит-Тренд

BYN

1 месяц

2%

отзывный

BYN

1 месяц

3,5%

безотзывный

USD/EUR

1 год

1,9%

отзывный

RUB

1 год

4,5%

отзывный

USD/EUR

1 год

2,2%

безотзывный

RUB

1 год

7%

безотзывный

БелВЭБ

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Выдатны-вэб

BYN

1 месяц

5,2%

безотзывный

BYN

1 год

10,7%

безотзывный

USD/EUR

1 месяц

0,7%

безотзывный

USD/EUR

1 год

2,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

ON-вклад

BYN

45 дней

10,4%

безотзывный

USD

45 дней

0,7%

безотзывный

EUR

45 дней

0,5%

безотзывный

EUR

45 дней

5%

безотзывный

Белинвестбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Личный выбор

BYN

1 год

8%

безотзывный

Срочный безотзывный

USD

1 год

1,8%

безотзывный

EUR

1 год

1,7%

безотзывный

RUB

1 год

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Сохраняй онлайн

BYN

1 год

7,4−7,6%

безотзывный

USD

1 год

0,9−1%

безотзывный

EUR

1 год

0,2−0,3%

безотзывный

RUB

1 год

5,6−5,8%

безотзывный

Банк Решение

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Online-решение

BYN

1 месяц

4,5%

отзывный

BYN

1 год

11,5%

отзывный

USD/EUR

1 год

3,3%

отзывный

Банк Москва-Минск

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Прогрессивный

BYN

1 год

СР-2,5%

отзывный

Оптимальный

USD

1 год

2%

безотзывный

EUR

1 год

1,5%

безотзывный

RUB

1 год

6,5%

безотзывный

Технобанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

e-Соло

BYN

1 месяц

6%

отзывный

е-Спринт

USD

1 месяц

0,75%

отзывный

EUR

1 месяц

0,5%

отзывный

е-Успешный

USD

1 год

2%

отзывный

МТБанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

МТБелки

Отправить
заявку

 BYN

1 мес

3%

отзывный

МТБелки

Отправить
заявку

BYN

1 год

11,7%

безотзывный

Актуальный

USD/
EUR

1 мес

0,5%

отзывный

1 год

1,25%

безотзывный

Приорбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Выше.net

Отправить
заявку

BYN

1 мес

4,5%

отзывный

Выше.net

Отправить
заявку

USD

1 год

1%

отзывный

EUR

1 год

0,5%

отзывный

Альфа-банк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

INSUNC

BYN

1 месяц

6,5%

отзывный
с автопролонгацией

USD

13 мес.

1,75%

отзывный
с автопролонгацией

Белагропромбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

@гро

BYN

35 дней

4,5%

отзывный

BYN

370 дней

9%

отзывный

USD/EUR

35 дней

0,5%

отзывный

USD/EUR

370 дней

2%

отзывный

RUB

35 дней

4%

отзывный

RUB

370 дней

6,5%

отзывный

Беларусбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Интернет-Депозит-Тренд

BYN

1 месяц

2%

отзывный

BYN

1 месяц

3,5%

безотзывный

USD/EUR

1 год

1,9%

отзывный

RUB

1 год

4,5%

отзывный

USD/EUR

1 год

2,2%

безотзывный

RUB

1 год

7%

безотзывный

БелВЭБ

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Выдатны-вэб

BYN

1 месяц

5,2%

безотзывный

BYN

1 год

10,7%

безотзывный

USD/EUR

1 месяц

0,7%

безотзывный

USD/EUR

1 год

2,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

ON-вклад

BYN

45 дней

10,4%

безотзывный

USD

45 дней

0,7%

безотзывный

EUR

45 дней

0,5%

безотзывный

EUR

45 дней

5%

безотзывный

Белинвестбанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Личный выбор

BYN

1 год

8%

безотзывный

Срочный безотзывный

USD

1 год

1,8%

безотзывный

EUR

1 год

1,7%

безотзывный

RUB

1 год

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Сохраняй онлайн

BYN

1 год

7,4−7,6%

безотзывный

USD

1 год

0,9−1%

безотзывный

EUR

1 год

0,2−0,3%

безотзывный

RUB

1 год

5,6−5,8%

безотзывный

Банк Решение

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Online-решение

BYN

1 месяц

4,5%

отзывный

BYN

1 год

11,5%

отзывный

USD/EUR

1 год

3,3%

отзывный

Банк Москва-Минск

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

Прогрессивный

BYN

1 год

СР-2,5%

отзывный

Оптимальный

USD

1 год

2%

безотзывный

EUR

1 год

1,5%

безотзывный

RUB

1 год

6,5%

безотзывный

Технобанк

Вклад

Валюта

Срок

Ставка

Безотзывный / отзывный

e-Соло

BYN

1 месяц

6%

отзывный

е-Спринт

USD

1 месяц

0,75%

отзывный

EUR

1 месяц

0,5%

отзывный

е-Успешный

USD

1 год

2%

отзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране практически не осталось ни одного банка, в котором бы вам не предложили открыть онлайн-депозит. FINANCE.TUT.BY разбирался, чем они отличаются от обычных вкладов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В России поезд врезался в застрявший на переезде автобус, погибли 16 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика