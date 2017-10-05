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Ресторан, кондитерская, кальянная и дешевый бар: 9 заведений сентября, достойных вашего внимания
Если вы интересуетесь новыми заведениями столицы, то наверняка заждались
«Гриль клуб»
В торговом центре «Метрополь» на Немиге, где к открытию готовится
Главной «фишкой» заведения станут мясо и рыба, которую готовят на древесных углях. Заведение позиционируется как кафе для среднего класса.
«Літвіны»
Неподалеку от «Минск-Арены» в сентябре запустился ресторан так называемой новой белорусской кухни от владельцев Terra pizza. Слово «новая» в заведении поясняют новыми сочетаниями, подачей. При разработке меню, уверяют в заведении, использовались оригинальные рецепты из книги «Литовская кухарка», изданной в 1885 году.
Над созданием блюд трудился глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. В «Лiтвiнах», к примеру, можно попробовать «литвинские колдуны»: не картофельные оладьи с мясом, а что-то сродни итальянским равиолям. Кстати, чтобы узнать, как хорошо вы знаете белорусскую кухню, можно пройти наш
«Вареник»
Заведение хоть и называется «Вареником», но представляет собой обычное кафе, где в том числе лепят вареники или пельмени. Начинки у вареников не совсем привычные: со щукой, капустой и грибами, картофелем и сыром, семгой и шпинатом.
Недавно в Минске уже открывалась заведение со схожей концепцией: кафе «Мука» (оно попадало в наш
Killfish
Дисконт-бар KillFish — российская сеть, существует с 2008 года. Бар этой франшизы уже работал в Минске, но закрылся. Сейчас франшизу купили другие владельцы (компания, которую контролирует крупный девелопер Виталий Синицкий) и настроены оптимистично: окупить место планируют за полтора года.
За счет простоты интерьера и уменьшения других издержек цены в барах сети получаются ниже среднерыночных. Покупка франшизы, признаются минские владельцы, не была дорогой: первоначальный взнос составил примерно 10 тысяч долларов. На ремонт потратили еще 20−30 тысяч долларов. В заведении есть своя пивоварня.
— Мы планируем, что средний чек у нас будет в районе 13−15 рублей с горячим и напитками, — делятся планами в заведении. Интервью с управляющим —
«Майстэрня дыму»
Кажется, что все уважающие себя заведения в последнее время посчитали делом чести обзавестись кальяном. Интерес минчан к этому курительному прибору породило череду открытий специализированных заведений.
Самую новою кальянную открыли владельцы «Коттэ-бар» и «Хемингуэй». Локацией выбрали подвальное помещение на улице Октябрьской, где уже давно ничего не открывалось. Пока еды (в отличае от соседних «Дэпо», Enzo и той же «Лаўкі») особенно нет — разве что нарезки, сладости, сухофрукты.
Seadog & Friends
Наряду с барами и кальянными в столице продолжают появляться специализирующиеся на кофе места. Новая кофейня небольшая, может вместить около 20 человек и находится в районе Площади победы.
Ее открыла команда, которая два года занимается обжаркой и поставкой кофе в разные минские заведения и офисы: владельцы обещают рассказывать посетителям о кофе все, что тех может заинтересовать. Позиционируется как «dog friendly».
«Тьерри»
На пекарни в Минске сейчас бум: не успела
Manon bar
Заведение с таким названием уже работает на Кунцевщине. Второй бар, как и многие заведения на Зыбицкой, не отличается большим меню (хотя прямо по этому адресу
А вот что может удивить постояльцев тусовочной улицы, так это платный вход (ни много ни мало — 10 рублей). Эту сумму должна оправдывать музыка (будут работать диджеи), но любителям бархоппинга такое состояние дел вряд ли придется по душе.
«Мать честная»
В помещение рядом со входом в некогда гремевший клуб Dozari (о котором мы, кстати, недавно
У владельцев есть ресторан «Арбат» с пивовареней — продукт будут подавать и в новом заведении. К пиву предлагают, например, бутерброды: с копченым салом, шпротами, селедкой или лососем.
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