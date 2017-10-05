Ресторан, кондитерская, кальянная и дешевый бар: 9 заведений сентября, достойных вашего внимания

Если вы интересуетесь новыми заведениями столицы, то наверняка заждались традиционной подборки от AFISHA.TUT.BY. Все интересные заведения, которые запустились в столице в сентябре, — кальянная, кофейня, ресторан белорусской кухни, кондитерская, антикризисный бар и другие — в нашем материале.

«Гриль клуб»











Где: Немига, 5; Когда: с 9.00 до 00.00, пятница и суббота — с 10.00 до 02.00; Сколько: закуски — от 8 до 22 рублей, салаты — от 10,50 до 18 рублей, супы — 10−15 рублей, горячее (рыба) — 19−24 рубля, бургеры — 13 рублей, горячее (мысо) — от 14,50 до 28 рублей (стейк — 25 рублей), гарниры — 5 рублей, десерты — 7 рублей.

В торговом центре «Метрополь» на Немиге, где к открытию готовится третье «Лидо» площадью под тысячу квадратов, запустилось городское кафе, открытое по франшизе. Заведение входит в российский ресторанный холдинг BCA HOLDING (в него входят такие заведения, как Burger Club, Comedy Cafe , Grill House).

Главной «фишкой» заведения станут мясо и рыба, которую готовят на древесных углях. Заведение позиционируется как кафе для среднего класса.

«Літвіны»











Где: пр-т Победителей, 119; Когда: с 12.00 до 23.00; Сколько: холодные закуски — от 6 до 24 рублей, салаты — 7−9 рублей, супы — 6 рублей, горячее — от 6,5 до 23 рублей, десерты — от 5,5 до 7 рублей.

Неподалеку от «Минск-Арены» в сентябре запустился ресторан так называемой новой белорусской кухни от владельцев Terra pizza. Слово «новая» в заведении поясняют новыми сочетаниями, подачей. При разработке меню, уверяют в заведении, использовались оригинальные рецепты из книги «Литовская кухарка», изданной в 1885 году.

Над созданием блюд трудился глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. В «Лiтвiнах», к примеру, можно попробовать «литвинские колдуны»: не картофельные оладьи с мясом, а что-то сродни итальянским равиолям. Кстати, чтобы узнать, как хорошо вы знаете белорусскую кухню, можно пройти наш тест .

«Вареник»











Где: Долгобродская, 4; Когда: с 10.00 до 23.00; Сколько: холодные закуски — от 6 до 20 рублей, салаты — 4−8 рублей, супы — 5−6 рублей, вареники, пельмени, чебуреки — 4−6 рублей, коктейли — от 9 до 13 рублей.

Заведение хоть и называется «Вареником», но представляет собой обычное кафе, где в том числе лепят вареники или пельмени. Начинки у вареников не совсем привычные: со щукой, капустой и грибами, картофелем и сыром, семгой и шпинатом.

Недавно в Минске уже открывалась заведение со схожей концепцией: кафе «Мука» (оно попадало в наш обзор заведений апреля).

Killfish











Где: пр-т Дзержинского, 104; Когда: с 12.00 до 01.00, в пятницу и субботу — до 06.00; Сколько: бургеры — от 7 до 11 рублей, люля-кебаб и шашлык — около 7−8, паста — от 6 до 10, закуски — от 2 до 24 рублей.

Дисконт-бар KillFish — российская сеть, существует с 2008 года. Бар этой франшизы уже работал в Минске, но закрылся. Сейчас франшизу купили другие владельцы (компания, которую контролирует крупный девелопер Виталий Синицкий) и настроены оптимистично: окупить место планируют за полтора года.

За счет простоты интерьера и уменьшения других издержек цены в барах сети получаются ниже среднерыночных. Покупка франшизы, признаются минские владельцы, не была дорогой: первоначальный взнос составил примерно 10 тысяч долларов. На ремонт потратили еще 20−30 тысяч долларов. В заведении есть своя пивоварня.

— Мы планируем, что средний чек у нас будет в районе 13−15 рублей с горячим и напитками, — делятся планами в заведении. Интервью с управляющим — по ссылке .

«Майстэрня дыму»











Где: ул. Октябрьская, 19б; Когда: с 12.00 до 00.00 ; Сколько: закуски — от 3 рублей за 50 граммов маслин или оливок до 10,50 и 13 рублей за 200 грамм сырной и мясной нарезки соответственно. Десерты (орехи, сухофрукты, фрукты, мороженое) — 3−5 рублей. Кофе — 2−4,50 рублей.

Кажется, что все уважающие себя заведения в последнее время посчитали делом чести обзавестись кальяном. Интерес минчан к этому курительному прибору породило череду открытий специализированных заведений.

Самую новою кальянную открыли владельцы «Коттэ-бар» и «Хемингуэй». Локацией выбрали подвальное помещение на улице Октябрьской, где уже давно ничего не открывалось. Пока еды (в отличае от соседних «Дэпо», Enzo и той же «Лаўкі») особенно нет — разве что нарезки, сладости, сухофрукты.

Seadog & Friends



Фото: instagram.com/dmetelitsa

Где: Золотая горка, 1; Когда: будни — с 8.00 до 22.00, выходные — с 9.00 до 22.00; Сколько: кофе — от 3,50 за эспрессо и американо до 6 рублей за сезонный раф или латте; десерты — от 2,50 за «макаронс» до 5 за «ромовую бабу».

Наряду с барами и кальянными в столице продолжают появляться специализирующиеся на кофе места. Новая кофейня небольшая, может вместить около 20 человек и находится в районе Площади победы.

Ее открыла команда, которая два года занимается обжаркой и поставкой кофе в разные минские заведения и офисы: владельцы обещают рассказывать посетителям о кофе все, что тех может заинтересовать. Позиционируется как «dog friendly».

«Тьерри»



Фото: instagram.com/daria____z4

Где: Петра Мстиславца, 11 (ТЦ Dana Mall); Когда: с 10.00 до 23.00; Сколько: круассаны — 1,90 рублей, слойки — 2,50−2,65 рублей, эклеры — около 3 рублей, макароны — 2,55 рублей. Пирожные, тарталетки — 5 рублей, тарты — от 13 до 20 рублей. Торты — 17−40 рублей. Киш — 4−6 рублей, багеты — около 2 рублей.

На пекарни в Минске сейчас бум: не успела открыться французская — Paul, как в Минск пришла сеть литовских пекарен-кондитерских «Тьерри». Работает бизнес в Беларуси по франшизе и стартовал с точки в «Дана Молл» (ожидается, что пекарня появится и в других торговых центрах столицы). Само производство находится недалеко от Минска.

Manon bar



Первый Manon bar. Второй выполнен в таком же стиле. Фото: TUT.BY

Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход со стороны Свислочи); Когда: с 19.00 до 06.00; Сколько: коктейли — около 12 рублей; бургеры, лобстеры — около 30 рублей.

Заведение с таким названием уже работает на Кунцевщине. Второй бар, как и многие заведения на Зыбицкой, не отличается большим меню (хотя прямо по этому адресу работает бар с полноценной куней). Все более, чем скромно: бургеры да лобстеры.

А вот что может удивить постояльцев тусовочной улицы, так это платный вход (ни много ни мало — 10 рублей). Эту сумму должна оправдывать музыка (будут работать диджеи), но любителям бархоппинга такое состояние дел вряд ли придется по душе.

«Мать честная»



Фото: slivki.by

Где: Независимости, 58а; Когда: с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу — до 01.00 ; Сколько: супы — 3−5 рублей, закуски — 3−12,5 рублей, салаты — 3−7 рублей, бутерброды — 3−8,50 рублей, горячее — 5−27 рублей.

В помещение рядом со входом в некогда гремевший клуб Dozari (о котором мы, кстати, недавно писали ) никак не может появиться подходящее заведение. Буквально в конце прошлого года здесь открылся «Рулет-Омлет» (а до него работал суши-бар), а недавно запустилась демократичная (как считают учредители) пивная «Мать честная».

У владельцев есть ресторан «Арбат» с пивовареней — продукт будут подавать и в новом заведении. К пиву предлагают, например, бутерброды: с копченым салом, шпротами, селедкой или лососем.

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На месте закрывшегося кафе «Эль Помидоро» на Кирова, 6 открылось кафе «Подкова», которое работает с 7 утра. А на станции метро Московская (Независимости, 94) теперь работает демократичная «Рюмочная».

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