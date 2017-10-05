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Бюст Симона Боливара открыли в Минске Семашко и Мадуро
Памятник был открыт в одноименном сквере в районе улиц Первомайской, Захарова и Чапаева, в торжественной церемонии открытия принимали участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в октябре в Минск с официальным визитом, и другие официальные лица.
В приветственном слове Мадуро отметил, что народы Венесуэлы и Беларуси «сошлись вместе»
«Симон Боливар является символом, объединяющим наши народы. Это величайший из всех людей, когда-либо рождавшихся на территории Америки. Его идеи до сих пор живы», — сказал Николас Мадуро. Он заявил, что Беларусь может быть уверена в поддержке Венесуэлы.
Владимир Семашко, со своей стороны, отметил, что «особые отношения» между Беларусью и Венесуэлой зародились со времени первого визита бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса в страну в 2006 году.
Семашко напомнил, что Венесуэла оказала Беларуси неоценимую помощь в сложное время, когда белорусским нефтеперерабатывающим заводам необходимо было сырье. «Мы также внесли свой вклад в решение одной из главных программ Венесуэлы — строительство жилья для людей с небольшим достатком. Белорусские строители построили девять тысяч квадратных метров жилья», — сказал Семашко.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 октября
На переговорах было отмечено, что обе страны будут стремиться к упрочению и развитию отношений. Стороны намерены рассмотреть вопросы торгово-экономического сотрудничества в сельскохозяйственной, нефтегазовой и других сферах.
Фото: БелаПАН
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Памятник был открыт в одноименном сквере в районе улиц Первомайской, Захарова и Чапаева, в торжественной церемонии открытия принимали участие вице-премьер...
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