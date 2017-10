Геймдизайнер — важный специалист в любой игровой IT-компании. Он отвечает за разработку дизайна компьютерной игры (правила, содержание, игровой процесс, целостное видение игры). Роль геймдизайнера аналогична роли постановщика задачи в обычном программировании или режиссера в кино. С помощью сайта по поиску работы и подбору персонала РАБОТА.TUT.BY мы узнали, что найти хорошего геймдизайнера в нашей стране не так и просто.

Мы опросили три компании, активно использующих работу геймдизайнеров, о специфике поиска и обучения таких специалистов в Беларуси и о том, есть ли на них сейчас дефицит.

— Дефицит на самом деле ощущается не столько в геймдизайнерах, сколько в конкретных навыках, востребованных в индустрии. Да, художников (и особенно 2D-художников и ведущих художников) мало, потому что люди приходят без особого опыта: в начале карьеры или из смежных профессий (иллюстратор, графический дизайнер).

По словам Александра, в комплексе они решают эту проблему двумя способами:

1. Ищут опытных геймдизайнеров с широким спектром навыков хорошего уровня.

— Это должен быть по-настоящему опытный человек, потому что, если у кандидата недостаточно хорошая база, переобучение дает низкий результат даже в рамках направления геймдизайна.

2. Обучают их самостоятельно.

— Мы стараемся максимально использовать такой ресурс, как поиск молодых кадров в вузах. Берем джуниоров, миддлов и заботливо растим их практически с нуля. Принимаем и помогаем переезжать геймдизайнерам из других городов и стран. Это приносит отличные результаты — со временем из них вырастают хорошие специалисты.

Обучение в процессе работы позволяет дать геймдизайнеру именно ту информацию, которая имеет ценность на реальном рынке, при этом избегая всей прочей шелухи и философских разглагольствований про «душу».

Александр рассказал, какими они видят хороших геймдизайнеров:

— Геймдизайнер вообще должен «уметь всё». Математика, UX, психология, основы программирования, чувство прекрасного и т.п. Они должны не столько увлекаться играми, сколько рассматривать их как «продукт» и быть подкованными — как в играх в общем, так и знать соответствующий (скажем, мобильный) рынок в частности.

У геймдизайнера есть широкий спектр задач: сценарий, коре-механика, баланс игровой, баланс экономический, дизайн уровней, макеты интерфейсов и т.д. Чем больше он умеет — тем лучше для проекта.

Геймдизайнер вступает в работу раньше всех, поскольку именно он придумывает и играет в голове в еще не созданную игру. После он пишет концепт-документ и на его основе выстраивает весь план разработки. Смотрит, что лежит в основе, без чего «эта игра» перестала бы быть «этой игрой». В нашей компании геймдизайнер — это человек, от работы которого полностью зависит, какой получится в итоге проект.

Антонина рассказала о специфике поисков геймдизайнеров на рынке:

В целом мы, как игровая компания, видим дефицит таких специалистов на рынке труда в Беларуси и в СНГ. Но дефицит связан не с количеством таких специалистов на рынке, а с их профессиональной подготовкой.

Среди кандидатов много игроков, которые любят игры всю свою сознательную жизнь и посвящают им много времени. Любовь к играм является, несомненно, важнейшей составляющей для успеха в этой профессии, но это не все.

Геймдизайнер — это в первую очередь профессия, а для любой профессии важны мастерство и системный подход. Геймдизайнеру важно не только любить игры, но и понимать их. Он должен уметь делить игру на части и понимать как части связаны между собой, а затем создавать из частей целую игру. Креативность и широкий кругозор также помогут геймдизайнеру быть успешным в своей профессии.

А вот как в компании ищут таких специалистов:

Product Manager пишет требования к кандидату на латыни, чернилами из крови единорога на пергаменте из бересты. После этого пергамент бережно скручивается, запечатывается сургучом и помещается в бутылку из-под Dom Pérignon 2008 года (это год основания компании). Бутылку выбрасывают в Минское море, откуда она по подземным каналам течением выносится в случайное место, где и находится нашим кандидатом. Вы не поверите, но конверсия 30%!

А если серьезно, то мы используем разные инструменты поиска и привлечения таких специалистов: начиная от публикации вакансии, работой с базой резюме на РАБОТА.TUT.BY, с профессиональными сообществами и Linkedin и заканчивая рекомендациями наших сотрудников и коллег.

С этого года мы расширили территорию поиска таких специалистов. Теперь мы ищем кандидатов не только из Беларуси, но и из других стран.

Спрашиваем, готовы ли в Melsoft обучать человека «с улицы» этой профессии? Были ли такие случаи?

— В Melsoft Games продуктовая структура, которая состоит из небольших команд (10−15 человек), т.к. хотим, чтобы наши команды быстро принимали решения, быстро достигали результатов и при необходимости меняли направление в продуктах (мы не боимся экспериментов). Для того чтобы такой подход был эффективным, мы привлекаем специалистов Middle +/Senior уровня и экспертов.

Обучение молодых специалистов занимает достаточно много времени (от 1 года и более), поэтому такой подход наиболее оправдан для крупных (от 300 сотрудников и более) компаний.

Однако мы достаточно гибкие в этом вопросе. И если видим молодого потенциального геймдизайнера и понимаем, что нам с ним по пути, то с радостью начнем с ним сотрудничество. Благодаря компаниям Wargaming и Melsoft Games 2 года назад в БГУИР на специальности «информационные технологии в игровой индустрии» ввели новую квалификацию «геймдизайнер». Некоторые наши сотрудники преподают на этом факультете, поэтому у нас есть опыт достаточно успешного сотрудничества с молодыми студентами этой специальности.

Для AWEM создание игр — это не только бизнес, — утверждает Ольга. Это и творчество, и возможность дарить радость миллионам игроков. Поэтому мы выбираем путь создания уникальных, неповторимых продуктов. А в основе этого и лежит качественный геймдизайн.

Наличие выделенной роли геймдизайнера в компании или команде еще не говорит о том, что игровой дизайн в проекте будет качественным. Хорошим примером является известная игра Clash of Clans от SuperCell.

В команде не было ни одного выделенного геймдизайнера. Тем не менее это прибыльный и всемирно известный проект, на дизайн которого равняются многие профессиональные разработчики. Конечно, это, скорее, исключение из правил, но очень наглядное исключение.

Уточняем: испытывает ли компания дефицит в геймдизайнерах?

— Да, дефицит есть на рынке в целом, хороший геймдизайнер на вес золота. Мы работаем в узком сегменте казуальных мэтч-3-игр, и геймдизайнер с богатым опытом в другом жанре не всегда может подойти. Для каждого жанра есть свои правила и сложности, связанные с целевой аудиторией и их предпочтениями. Хотя главное качество геймдизайнера — уметь чувствовать аудиторию и давать им фан. Если геймдизайнер обладает этим, то у него все получится.

Дефицит специалистов связан и с ростом качества проектов на рынке в целом. Чтобы сделать качественную и прибыльную игру, нужно много разных экспертиз в самом «геймдизайне». Например:

геймдизайнер, который будет разрабатывать новые игровые механики и правила самой игры;

левел-дизайнер — для создания игровых уровней;

нарративный дизайнер — для создания и поддержки в игре «повествования без слов». Когда каждый отдельный игровой элемент складывается в цельную историю. Или игровой мир;

баланс-дизайнер — для настройки игровой экономики и баланса сложности гейм-плея;

геймдизайнер по монетизации — для дизайна монетизационных механизмов в игре, внутренних покупок и т.д.

Если все эти роли будет совмещать один специалист, качество решений будет страдать. В каждом из этих направлений можно развиваться и совершенствоваться «до бесконечности». Это как игра на музыкальном инструменте. Если вы играете на скрипке, это не значит, что вы можете заменить собой оркестр.

Ольга рассказала, как они ищут таких специалистов.

— Основной наш офис расположен в Могилеве, и это обстоятельство накладывало определенные ограничения на привлечение грамотных специалистов. С этого года мы открыли центр разработки в Минске.

В прошлом мы искали специалистов множеством способов, в том числе с помощью графической рекламы и даже объявлений в троллейбусах. Лучше всего работали рекомендации. Сейчас у нас есть команда хедхантеров, которая умеет находить людей везде, в профессиональных сообществах, в специализированных соцсетях, на конференциях, даже среди комментаторов статей на TUT.BY.

Также с недавних пор мы начали работать со специалистами из других городов и стран на удаленной основе. Такая форма работы открывает перед нами весь кадровый мир.

Спрашиваем, готовы ли в компании обучать этой профессии человека «с улицы»? Были ли такие случаи?

— Основной штат геймдизайнеров — это специалисты, пришедшие из разных сфер деятельности, никак не связанных с разработкой игр. Никто не оканчивал специального вуза. Все росли и обучались вместе с ростом и становлением компании. Сейчас требования к новым специалистам высокие. Ищем людей, которым не нужно объяснять с нуля основы.

Тем не менее есть несколько точек входа, чтобы попасть в геймдизайн без опыта работы, рассказала Ольга:

— Одной из этих точек является вакансии дизайнера уровней. Тестовое задание мы выдаем всем, кто откликнулся на вакансию и заинтересовал нас своим резюме. В первую очередь мы смотрим на результаты тестового задания, если оно нам нравится — проводим собеседование. Если мы видим в человеке потенциал, мы его берем.

— Из недавних успешных приобретений дизайнер уровней, который до этого работал специалистом в «Зеленхозе». Его уровни покорили наших специалистов своими идеями и были на голову выше уровней других соискателей с опытом работы. Так что всё возможно.

По данным РАБОТА.TUT.BY, за 2017 год по всей Беларуси было размещено 55 вакансий геймдизайнера, а проявлял активность на данную должность 181 кандидат. Конкуренция — 3,3 резюме на 1 вакансию. Читайте также статьи с аналитикой по рынку в целом и по ИТ за 2-й квартал года .