Улыбка за сутки до суицида. В соцсетях новый флешмоб о депрессии, которая ничем себя не выдает

В середине сентября вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства. На видео музыкант шутит и смеется. Ролик запустил в соцсетях флешмоб #faceofdepression. Люди выкладывают свои фото, сделанные в трудные периоды жизни, чтобы показать, что страдающий депрессивным расстройством может ничем не выдавать свое угнетенное состояние. Но это не умаляет тяжесть заболевания, которое нередко приводит к самоубийству: 40% из тех, кто решается свести счеты с жизнью, находятся в депрессии.

Чуть больше года назад. Панические атаки, тревога, боли в груди и голове, куча бесполезных таблеток. #faceofdepression #удепрессиинетлица pic.twitter.com/G82EC7Uyzt — Alexander Kuzmin (@Lord_Helvete) October 2, 2017