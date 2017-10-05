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Улыбка за сутки до суицида. В соцсетях новый флешмоб о депрессии, которая ничем себя не выдает

06.10.2017 08:15 — Разное | Tut.by  
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В середине сентября вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства. На видео музыкант шутит и смеется. Ролик запустил в соцсетях флешмоб #faceofdepression. Люди выкладывают свои фото, сделанные в трудные периоды жизни, чтобы показать, что страдающий депрессивным расстройством может ничем не выдавать свое угнетенное состояние. Но это не умаляет тяжесть заболевания, которое нередко приводит к самоубийству: 40% из тех, кто решается свести счеты с жизнью, находятся в депрессии.

 

увидела у Ирусика @ira_yakobson пост о флешмобе #faceofdepression и конечно же решила принять в нем участие. Мою историю реинкарнации вы уже слышали и там все понятно, но тут мы говорим о том, что у депрессии нет лица, поэтому коллаж немного другой. Фото слева я достала из альбома «honeymoon in Barcelona», это была наша последняя совместная поездка с БМ и тогда я думала, что счастлива, но на деле я была в глубоком субдепрессивном состоянии. Через месяц после этой поездки грянет гром и наша семья расколется, но тогда я абсолютно точно жила не свою жизнь, я раздражалась по любому поводу, меня бесили бытовые мелочи, хотя я все ещё думаю, что счастлива. И хоть у депрессии нет лица, но у неё есть глаза, поэтому натянутая улыбка, сморщенный лоб и постаревшая рожа (на минуточку там мне 28 лет) свидетельствуют об обратном. Тогда как фото справа, на 32 м году моей жизни все-таки говорит о том, что я счастлива. Нет, я не делала подтяжек, лифтингов и ничего другого. Я просто вылечила депрессию у психоаналитика и изменила свою жизнь. Задумайтесь, вдруг ваши глаза или глаза ваших близких не горят жизнью и нужна поддержка. Тогда не бойтесь попросить ее или не стесняйтесь дать ее!

 
 
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Люди выкладывают в соцсетях фото, сделанные в трудные периоды жизни, чтобы показать, что страдающий депрессивным расстройством может ничем не выдавать свои...

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