Улыбка за сутки до суицида. В соцсетях новый флешмоб о депрессии, которая ничем себя не выдает

В середине сентября вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства. На видео музыкант шутит и смеется. Ролик запустил в соцсетях флешмоб #faceofdepression. Люди выкладывают свои фото, сделанные в трудные периоды жизни, чтобы показать, что страдающий депрессивным расстройством может ничем не выдавать свое угнетенное состояние. Но это не умаляет тяжесть заболевания, которое нередко приводит к самоубийству: 40% из тех, кто решается свести счеты с жизнью, находятся в депрессии.
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