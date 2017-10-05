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"Самые сексуальные уроженки Беларуси": кого из наших моделей любит мировой глянец

06.10.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Белорусская модель Екатерина Доманькова недавно появилась на обложках сразу двух культовых журналов — Harpers Bazaar и LoveFDM. Мы решили вспомнить и других белорусских красавиц, которые привлекали внимание редакторов зарубежных СМИ и украшали собой мировые издания.



Катя Доманькова — выпускница модельной школы Сергея Нагорного, в которую она попала случайно: агент заметил эффектную девушку в кафе. История Золушки продолжилась тем, что Катя стала обладательницей титула «Супермодель мира — 2006», после чего на нее посыпались контракты с модными брендами, в том числе с Victoria’s Secret.

Екатерина отмечает, что она «уже не в модельном возрасте» (ей 28) и хочет просто воспитывать своих детей и развивать собственный проект о здоровье и красоте.



А эта яркая блондинка — Марина Линчук. И она рекордсменка среди белорусских девушек, появлявшихся на страницах глянца.



На протяжении нескольких лет Марина становится лицом Vogue, Harpers Bazaar и Еlle. Кстати, французский Vogue даже включил ее в тридцатку главных моделей двухтысячных.

Каблуки и сексуаль­ные платья Марина ненавидит, о чем рассказала в интервью для Tatler. Ходила бы исключительно в фуфайках, как «у мальчишек, которые на гитаре в подъезде играли» во времена ее минской юности, да нынешний бойфренд не дает. Уже три года Марина встречается с Брендоном Грином, сыном владельца Topshop сэра Филипа Грина.



Женя Катова — еще одна востребованная за рубежом выпускница модельной школы Нагорного. Светлоглазую белоруску часто сравнивают с первой индийской красавицей — актрисой Айшварией Рай.


Совсем недавно она открывала шоу Dolce&Gabbana, а менее года назад получила свою обложку и разворот в журнале Vogue.



А вот Сабина Лобова пришла в модельную школу целенаправленно — точнее, родители привели. Ей тогда было 14 лет.



За это время девушка похудела на 19 кг, в совершенстве выучила английский и французский… и попала в топ мировых моделей! Сейчас за ее плечами обложка Vogue, открытие шоу Victoria Beckham и сотрудничество с Gucci, Galliano, Calvin Klein и Hugo Boss.


Белоруску Таню Дягилеву в 13 лет заметили представители международного модельного агентства IMG-Models.



А уже в 19 лет она упоминалась в атласе, который был составлен журналом Esquire. В нем были названы самые привлекательные женщины всей планеты, по одной представительнице от страны. Татьяну журнал назвал «самой сексуальной уроженкой Беларуси».

Успех белорусок в зарубежном глянце прокомментировал Влад Гарнувич, представитель модельной школы Сергея Нагорного:

«Славянская внешность была и будет востребована в модельном бизнесе. Наши девушки постоянно принимают участие в Неделях моды Нью-Йорка, Милана и Парижа, снимаются в рекламе мировых брендов, попадают на обложки самых известных журналов. И мы по праву гордимся ими. Девушкам, которые сами хотят красоваться на обложках, следует помнить, что ваше красивое лицо — это не гарантия успеха в модельном бизнесе. Потребуется еще и умение выживать в условиях сильной конкуренции, наличие сильного характера, знание английского, ну и удача, без нее никуда».

 
 
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Мы решили вспомнить и других белорусских красавиц, которые привлекали внимание редакторов зарубежных СМИ и украшали собой мировые издания.

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