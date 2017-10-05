Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: lifeandjoy.ru

— С 2011 года у меня не было серьезных отношений. Но год назад я познакомилась с парнем из другого города (Москвы). Переписывались с 8 утра до 23 вечера каждый день на протяжении месяцев восьми, встречались в Москве и Минске в течение полутора лет. Но всё сошло на нет — и мы негласно остались с друзьями. Все взрослые люди, все понятно… Но обидно.

Попыталась завести отношения с другим парнем. Все шло замечательно 3 месяца, потом он без объяснения причин, просто сказав «ну вот так…», решил со мной расстаться. Пять раз повторив, что я прекрасный человек и т.д. и т.п.

Когда нет понимания и ясности, естественна реакция: что-то явно во мне не то. Один, второй, третий… Причины неясны. Никому голову не дурила, замуж не заставляла звать, не ущемляла свободу. (К слову, готовлю хорошо, голова не болит, квартира, работа есть…)

Это было прошлым летом. Ладно, проглотила, поплакала у подруги на плече, забыла. Встретила еще одного мужчину. Долго общались в Сети, решили встретиться. Любовь с первого взгляда — не было такого со мной с того момента, как распались отношения шесть лет назад.

И все было хорошо, но через полторы недели после нашей встречи он улетает в Нью-Йорк на три недели. А в итоге пишет, что вовсе остается там. Мол, не жди, живи своей жизнью, я не могу тебя держать и т.д. По всем законам жанра у меня истерика, слезы, нехватка воздуха, нервы, бессонница и т.д.

Ко всему прочему меня оповещают на работе, что я уволена. Дела передавай — и всё. На вопрос «почему так?» управляющий ответа дать не смог, кроме того, что я стала безынициативной.

Итого: за неделю все решилось — с работой беда, с парнем беда… И с лучшей подругой беда — у нее начались отношения с тем самым «моим» парнем из Москвы.

После всех этих событий я никак не могу прийти в нормальное душевное состояние. Я пытаюсь понять, в чем моя вина, как мне себя изменить, как не просматривать страницы бывших в соцсетях, а просто научиться спокойно жить одной.

С 2011 года меня все бросают, у меня нет любви, постоянная неудовлетворенность и отсутствие внимания с мужской стороны. Я не изменяю, не предаю, всем помогаю, а в ответ получаю ножи в спину. Может, много ожиданий у меня от других людей? Ну а как без этого?

Моя жизнь — замкнутый круг: после работы я прогуливаюсь пару остановок, если погода хорошая, каждое утро у меня зарядка, выходные — уборка, в гости к маме-бабушке и дом. Все. Круг замкнулся.

Недавно парень из Нью-Йорка спросил, что мне привезти — значит, приезжает в Минск и хочет встретиться. У меня в голове каша. Я не знаю, как мне встать «на лыжи» и совладать с собой, найти связь "голова — сердце".

Как мне вернуться в нормальную жизнь? Ведь когда-то я была душой компании, веселой и беззаботной.

Помогите, пожалуйста, расставить все на свои места.



baltyra.com

Оксана Бланк, практикующий психолог «Центра успешных отношений» :

— Ключевой момент вашего письма — это неразбериха, запутанность, потерянность, отсутствие перспективы.

Чтобы понять, что происходит, можно посмотреть на то, как на сегодняшний момент вы рассматриваете и анализируете свою ситуацию. В своем анализе основной акцент вы делаете не на том, что вам самой нравится и чего бы вы хотели, а на том, что происходит с другими людьми, как они оценивают вашу ситуацию. Достижения, успехи и шаги, которые делают другие люди — ваш постоянный ориентир. И это неверный вариант решения ситуации, потому что вы — это вы, и вы никогда не будете такой, как другие люди, и ваша жизнь будет складываться не так, как складывается у них.

Кажется, на сегодняшний день ощущение безысходности связано с тем, что вы как будто бы готовы связать свою жизнь с любым человеком, который обратит на вас внимание. При этом у вас было не так много партнеров, и, судя по вашему письму, вам не настолько много лет, чтобы говорить о том, что вы какая-то бесперспективная или какая-то «не такая».

В письме вы рассматриваете довольно длительный промежуток времени, при этом делаете это через призму негативной окраски. Думаю, если вы досконально проанализируете все, что случилось, то сможете вспомнить и позитивные моменты вашей жизни. Это поможет вам начать выстраивать вокруг себя позитивный фон, внести какие-то положительные краски — ведь никто не сделает это за вас.

Отсутствие энергии во всех сферах жизни, то, как вы описываете свою ситуацию — все это наводит на мысль о том, что вам необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Вы обесцениваете свои достижения, всё, что у вас есть — работа, квартира, образование, поддержка мамы и бабушки — обо всём этом вы пишете одной строчкой из трех страниц письма. Они как будто не являются чем-то важным. Хотя именно с их помощью можно построить образ себя, восстановить свою самооценку, поверить в свои силы, увидеть свою ценность.

Вы пишете, что события развиваются по черному сценарию ваших представлений. Есть ли «белый сценарий» в таком случае? Можно ли сделать его более актуальным в вашей жизни? Что для этого вам стоит сделать?

Вы говорите о том, что все друзья «растеряны в семьях», и это наводит на мысль о том, что вы находитесь в нормативном кризисе — потере собственной значимости. Также стоит задуматься, были ли эти друзья вашими друзьями на самом деле. Раньше вы были энергичной, активной, общительной. И, наверное, есть люди, которые помогали вам делать вашу жизнь яркой и значимой. Возможно, сейчас есть потребности вернуть всё это.

Также отсутствие финансовых возможностей сложно назвать хорошим оправданием для жизни «дом-работа-дом», в Минске регулярно проходит масса бесплатных мероприятий по самым разным темам. Дело в чем-то другом, и вы должны сами проанализировать, в чем именно.

Молодой человек из Америки, скорее всего, использует такой сценарий «динамо» — когда ты то притягиваешь партнера, то отталкиваешь, и это становится смыслом твоей жизни. К сожалению, вы в этот сценарий включаетесь и делаете шаги, которые совершенно не способствуют успешному разрешению вашей собственной ситуации. Очень похоже, что у него нет потребности сейчас выстраивать длительные отношения, поэтому, возможно, стоит рассматривать его как друга, но не более.

Первый шаг, который вам необходимо сделать, — это разобраться с работой, найти возможность видеть перспективы для себя, ощущать уверенность в завтрашнем дне, чувство собственной значимости. Займитесь собой и сосредоточьтесь на своей жизни.

В вашем состоянии сегодня не стоит выстраивать партнерские отношения, так как это не будет опытом, который принесет радость и счастье. Как только вы начнете смотреть на себя по-другому, вы перестанете быть доступной для людей, которые не готовы к серьезным отношениям. Начните с себя, а отношения с молодыми людьми отодвиньте на потом, чтобы не принести в свою жизнь дополнительные негативные переживания.