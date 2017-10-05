К чему приводит конкуренция Volkswagen и Skoda





"Фольксваген" недоволен, что операционная прибыль "Шкоды" в минувшем финансовом году превысила аналогичную у Audi и составила 1,2 млрд евро.

Норма прибыли при этом составила 8,7%, при том, что сам Volkswagen имеет только 1,8%, а на первом месте и вовсе оказалось подразделение Porsche. По мнению экспертов, залогом такого успеха стала низкая стоимость чешской рабочей силы, которая в сочетании с немецкими наработками и организаторскими планами и позволила "Шкоде" получить такую прибыль.

Стоимость часа труда рабочих на чешских заводах почти в четыре раза ниже, чем у их немецких коллег. Казалось бы, нужно радоваться возросшим прибылям, но немецкий концерн VAG намерен увеличить отчисления чешской "дочки" за пользование технологиями, сообщает БЕЛТА .

Кроме того, глава VAG Герберт Дисс призвал разграничить рынки "Фольксвагена" и "Шкоды" и распределить между собой клиентов. Также планируется перевести в разные сегменты электрокупе Volkswagen I.D. Crozz и Skoda Vision E, чтобы они не конкурировали между собой на рынке.

В конфликт втянуты и местные профсоюзы. Немецкие недовольны сокращениями рабочих из-за упавшего спроса на "Фольксвагены". Они же ратуют за перенос части производственных мощностей "Шкода" из Чехии в Германию.

Чешские же власти не собираются сокращать производство, потенциально делая в этом случае безработными 2 тыс. человек.

