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К чему приводит конкуренция Volkswagen и Skoda

06.10.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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К чему приводит конкуренция Volkswagen и Skoda

"Фольксваген" недоволен, что операционная прибыль "Шкоды" в минувшем финансовом году превысила аналогичную у Audi и составила 1,2 млрд евро.

Норма прибыли при этом составила 8,7%, при том, что сам Volkswagen имеет только 1,8%, а на первом месте и вовсе оказалось подразделение Porsche. По мнению экспертов, залогом такого успеха стала низкая стоимость чешской рабочей силы, которая в сочетании с немецкими наработками и организаторскими планами и позволила "Шкоде" получить такую прибыль.

Стоимость часа труда рабочих на чешских заводах почти в четыре раза ниже, чем у их немецких коллег. Казалось бы, нужно радоваться возросшим прибылям, но немецкий концерн VAG намерен увеличить отчисления чешской "дочки" за пользование технологиями, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, глава VAG Герберт Дисс призвал разграничить рынки "Фольксвагена" и "Шкоды" и распределить между собой клиентов. Также планируется перевести в разные сегменты электрокупе Volkswagen I.D. Crozz и Skoda Vision E, чтобы они не конкурировали между собой на рынке.

В конфликт втянуты и местные профсоюзы. Немецкие недовольны сокращениями рабочих из-за упавшего спроса на "Фольксвагены". Они же ратуют за перенос части производственных мощностей "Шкода" из Чехии в Германию.

Чешские же власти не собираются сокращать производство, потенциально делая в этом случае безработными 2 тыс. человек.
 

 
 
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"Фольксваген" недоволен, что операционная прибыль "Шкоды" в минувшем финансовом году превысила аналогичную у Audi и составила 1,2 млрд евро.

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