В конце рабочей недели (как всё достало-то, да?) мы будем публиковать тексты, в которых есть противоядие к «агульнай млявасцi і абыякавасці да жыцця». Ироничные мысли о мужчинах и женщинах, а также обо всём, что их окружает — в колонке Татьяны Сулимовой «Не в эфире сказано» Татьяна Сулимова: — Много лет я работала в FM-эфире. И у меня была тетрадь: пока звучали песни, я записывала туда свои мысли, чтобы выпалить на коде всё это и торопливо вписаться к началу текста следующей музыкально-песенной композиции. В результате собралось несколько тетрадей с записями. И когда вдохновение меня покидало, я просто открывала одну из них и цитировала себя прошлую. Некоторые мысли захотелось развить, так я стала блогером, автором текстов и собственной книги «Послушайте что!». Теперь с удовольствием буду делиться с читательницами LADY всем тем, что не вошло в эфир, но стоит того, чтобы об этом сказать. Возможно, вы даже услышите музыку во время чтения моих колонок. Не мудрено!

В садике, который посещает мой сын, случилось неординарное событие: на работу вышел воспитатель дядя Женя. Вот и все, что нужно знать о детском счастье, которому не было предела. Ведь до этого момента единственным активно взаимодействующим с ними парнем был Дед Мороз. Я даже подозреваю, что это тот же дядя Женя переодевался в костюм - полюбив дурачиться, решил навсегда остаться в детском мире.



alwaysbusymama.com

Вообще, ни одна конституция не защищает права мужчин, а тонких моментов много. Вот, скажем, мужчина должен завоевывать, добывать и порабощать. Если он смог заработать достаточно, дом построить, дерево посадить - его называют состоявшимся мужчиной. Остальные?

Их даже дома пилят за отсутствие предпринимательской хватки. А если мужчина хочет работать няней или быть домохозяином?..

Гендерные стереотипы отнимают у наших детей радость общения с мужчинами. Папа много работал - папа устал. Дети знают: папу лучше не беспокоить.

На своем веку я встречалась с папами в декретном отпуске. Раза три. Первый папа весело тусил в нашей песочнице с сыном Федором. По роду своей деятельности он был программистом, работал по ночам, а утром принимал шефство над Федей, потому что жена шла на работу в банк. Дети сыпали песок в вёдра, мы обсуждали «зубки и сопельки», папа Фёдора очень нас веселил своими мужскими комментариями. Все завидовали Феде, он гордился своим отцом. Вторым был Александр Крапиневич, известный нам по плакату «Это я объявляю остановки в транспорте». Мы вместе работали на радио. Когда у Саши и его супруги Татьяны родилась четвертая дочь, он ушел в отпуск по уходу за ребёнком. Третий… Сразу не припомню. Но он точно был! Пусть это будет ваш знакомый, потому что не может не быть еще одного папы, занятого воспитанием детей. Но согласитесь, даже с ним получается мало.



bebinka.ru

Я сама тоскую по отцу. Его мне не хватило. Иногда воспоминания нахлынут. Иногда вспоминаю семейные байки.

Я совсем махонькая, лежу в коляске - сплю. Папа хочет смотреть футбол. Но он обещал прогуляться с коляской на свежем воздухе. А мы жили в общежитии, в комнате на первом этаже. Ну, папа и выставил коляску под окно, периодически поглядывая - как я там?

А я - нормальная девочка, чувствую - мужик футбол хочет посмотреть и... давай реветь. Папа выскочит - покачает, смотрит - глаза закрыла. Он в окно, назад! А я уже плачу. А футбол идёт. Он тогда сообразил: веревку привязал к ручке коляски, а второй конец - себе за ногу. Сидит, молодец молодцом - ногой качает, обхитрил дочу.

Первой части было бы уже вполне достаточно для полноты моего воспоминания о папе, но тут случилось продолжение. Мимо шёл мужик с сигареткой, подвыпивший. Видит - коляска, а у него как раз чувствительное сердце - он и наклонился полюбоваться тем, что спит за кружевной занавеской, а сигарета возьми и прожги шторку. Мужик не заметил, что уголёк отвалился, и пошёл себе. А кружево загорелась.

Я реву! Папа качает ногой. Футбол идёт.

Хорошо, вокруг общежития всегда народ ходил, сорвали загоревшуюся шторку, меня извлекли, а папе ввалили. С тех пор он вообще футбол невзлюбил. Казалось бы.

А потом и вовсе забыл эту удивительную историю. И даже говорил, что это всё выдумки моей мамы.

Но я с тех пор не люблю курящих. А папу люблю. Он, может, и сейчас с неба меня качает, на невидимой верёвочке. Смотрит футбол.



rcideaf.com

Так вот, я это к чему? Вдруг вы - папа. Или дедушка. Или дядя. Спустя годы ваши маленькие девочки и мальчики уже и не вспомнят, какой вы там были добытчик, а запомнят только, как вместе мастерили или проверяли глубину лужи. Лежали на ковре и пили какао.

В саду дети с дяди Жени не слазят, он отдувается за всех занятых пап, учит детей строить шалаш и отжиматься на одной руке. И часто мне кажется, что все папы хотели бы оказаться на его месте. Но… Как-то это не по-мужски.