Хочу стать инвестором. Отвечаем на немые вопросы об облигациях

Сегодня для многих белорусов рынок ценных бумаг — terra incognita. Вместе с заместителем директора компании Lacerta Владимиром Симоновым рассказываем, чем облигации отличаются от депозитов, облагается ли доход от них налогом и что будет, если вашу ценную бумагу… украдут.

Если вложиться в облигации — доход будет стабильнее и прибыльнее, чем безотзывный вклад или нет? И да, и нет. Корпоративные облигации в отличие от банковских депозитов — это объект инвестиции, а не сбережений. Облигации не защищены государством, как депозиты и потому более рискованны. Поэтому ставки по облигациям выше. Если у вас есть свободные ресурсы, которыми можно рискнуть — стоит обратить внимание на облигации.

Где купить облигации? Приобрести облигации вы можете у профессиональных участников рынка ценных бумаг: банков или компании вроде Lacerta, которые имеют соответствующую лицензию от Министерства финансов. Модель среднестатистического инвестора при покупке бездокументарных облигаций в Беларуси может быть следующей: Найти информацию о выпуске облигаций; Открыть счёт «депо» (для этого необходимо личное присутствие в офисе профучастника рынка, а также паспорт); Выбрать эмитента облигации; Выбрать валюту, в которой выпущены облигации; Купить ценные бумаги ; Ждать прибыли (как правило от 11 до 15% годовых в белорусских рублях и от 6,5 до 10,5% годовых в иностранной валюте) . Принцип покупки документарных облигаций такой же, за исключением того, что нет необходимости открывать счёт и предъявлять кому-либо документы для приобретения ценных бумаг и получения дохода с них. Кроме того, документарные облигации можно отдать или подарить кому угодно.

У рынка облигаций есть какие-то колебания или там всё стабильно? Не каждая компания может выпустить облигации. Их выпуск можно осуществлять только через профучастника рынка ценных бумаг. Для выпуска облигаций компания должна быть финансово устойчивой и не иметь убытков от текущей деятельности в течение двух последних отчётных лет. Регистрацию корпоративных облигаций осуществляет департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, предварительно проводя проверку на соответствие нормам . Если компания выпускает облигации, то они должны быть обеспечены залогом (зданиями, оборудованием, транспортом, поручительством другого юрлица). Необеспеченные облигации могут себе позволить крупные компании, имеющие высокую стоимость чистых активов. По большому счёту этот рынок в Беларуси хорошо отрегулирован и выпустить «мусорные» облигации, как это было в США в 80-х годах, не так просто.

Нужны ли какие-то спецзнания или можно обратиться к посреднику, который всё знает и всё сделает за N-ый процент? Само собой, как и в любом деле, которое требует определенных вложений, знания необходимы. Если вы решили сами заниматься покупкой облигаций, то желательно познакомиться с документами, касающимися эмиссии, законодательными актами , что приведёт вас к взвешенному решению. Это консервативный путь. Подавляющее большинство обращается за консультацией к профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Специалисты расскажут о всех рисках и нюансах.

В каких источниках я могу отслеживать состояние рынка облигаций самостоятельно: соцсети, форумы, спецсайты? Пока в Беларуси нет серьезной информационной инфраструктуры вокруг рынка облигаций. Всё, что касается выпуска ценных бумаг, публикуется в СМИ на ряду с остальными новостями, касающихся финансов и экономики. Информация обо всех облигациях в обращении есть и на сайте минфина. Сегодня больше всего информации об облигациях можно найти на сайтах брокеров и других представителей рынка ценных бумаг. Компания Lacerta, к примеру, сделала чат-бота в мессенджере Telegram. Он снабдит вас информацией о том, как и где купить облигации, как продать, сообщит последние новости рынка и ответит на популярные вопросы.

Бывают облигации с процентным и дисконтным доходом. Какой выбрать? Глобальное отличие одно: возможность (или ее отсутствие) периодически получать доход. Хотите получать деньги быстро и регулярно — берите процентные — будет возможность чаще получать доход. Дисконтные облигации позволяют получить более высокий доход, но проценты в течении срока обращения ценных бумаг не выплачиваются. И хотя процентная облигация очень напоминает по своей механике банковский депозит, полученные проценты в первом месяце не будут капитализироваться во втором. Сегодня в Беларуси сложилась ситуация, когда большинство облигации в белорусских рублях процентные, в валюте — дисконтные. Первые приносят доход чаще (проценты можно снимать раз в месяц/3 месяца/6 месяцев/1 год), вторые — только при погашении. Если вы знаете, что в течение двух лет вам не понадобятся вложенные деньги — берите дисконтные и в конце срока обращения получите свои деньги обратно плюс доход, который сформируется за время инвестиций.

А доход с облигаций тоже облагается налогом, как и доход с банковских депозитов ? Нет. Действие указа продлевается каждый год. Узнать о том, будут ли взиматься налоги с дохода от облигаций, которые выпустят в следующем году можно будет ближе к концу декабря. В случае введения налоговых сборов в будущем году, налоги на доход с облигаций, выпущенных во время действия указа, взиматься не будут.

Что делать если я потеряю облигацию или её украдут? Деньги же отдают тому, у кого она на руках. Документарные облигации выгодны тем, что они не именные и их можно купить без предъявления документов и, например, раздать родственникам, которые в конце срока инвестиции получат деньги. Но если ваши облигации украли, то искать их будут также, как украденные из-под матраса деньги. И да, их несложно будет обменять на деньги третьему лицу. Подавляющая часть белорусского рынка состоит из бездокументарных облигации. Такие облигации именные и существуют в виде записи на счетах. Для этого нужно пойти в депозитарий, открыть счёт, где будут храниться облигации. Поэтому шанс исчезнуть у них стремится к нулю. Единственный вариант потери бездокументарной облигации — хакерский взлом.

А кто вернёт мне деньги, если компания, выпустившая облигации, вдруг обанкротится? Если облигации чем-то обеспечены (например, зданием), то залоговое имущество будут продавать на торгах, а вырученные деньги будут разделены между инвесторами. Если облигации ничем не обеспечены — процесс возврата денег происходит в рамках процедуры о банкротстве. Держатели облигаций, в отличие от большинства иных кредиторов разорившейся компании, получат свои деньги в последнюю очередь. Чтобы себя обезопасить — внимательно читайте проспект эмиссии и не гонитесь исключительно за процентной ставкой. Обращайте внимание на репутацию эмитента, предоставленные им документы и условия возврата средств.

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