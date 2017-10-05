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Картинка дня: МКС и птица на фоне Солнца

06.10.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
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На сайте Европейского космического агенства появилось фото, с первого взгляда напоминающее перфорированный апельсин или детский мяч. Но на самом деле, на фоне Солнца пересеклись пунктиры траекторий МКС и птицы.


Сообщается, что снимок был сделан еще в 2013 году астрономическим клубом из Мадрида с помощью длинной выдержки и темной линзы. Очевидно, что целью фотографа была МКС, однако случайно мимо пролетела птица.

Скорость МКС — 28 тысяч километров в час, высота полета — около 400 км, солнечный диск она проходит за 1,2 секунды. Птица может лететь со скоростью 70−100 км/ч. На этом снимке кажется, что птица и МКС примерно одинакового размера — из-за того, что она пролетала гораздо ниже станции. Астрономы из Европейского космического агентства подсчитали, что птица должна была быть на 86 метров выше объектива камеры.

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Для создания уникального снимка фотографу понадобилась длинная выдержка и темная линза.

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