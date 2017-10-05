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Обладатель Кубка Стэнли проиграл с разницей в 9 шайб в чемпионате НХЛ

06.10.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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Обладатель Кубка Стэнли двух последних сезонов «Питтсбург» потерпел сокрушительное поражение с разницей в 9 шайб в стартовавшем накануне регулярном чемпионате НХЛ.


Фото: nhl.com/ru

«Пингвины», проводившие минувшей ночью второй матч за два дня, потерпели второе поражение кряду, разгромно уступив «Чикаго» — 1:10 (0:5, 1:3, 0:2).

Хет-триком свое возвращение в «Чикаго» отметил нападающий Брендон Саад, который был обменян из «Коламбуса» на россиянина Артемия Панарина. 5 (1+4) результативных баллов набрал Райан Хартман, 4 (1+3) очка на счету Патрика Кейна.

«Питтсбург» пропустил 10 шайб впервые с 1996 года, когда проиграл «Сан-Хосе» (8:10).

Поражение с разницей в 9 шайб стало для «Питтсбурга» первым с 2003 года, когда случился разгром от «Тампы» (0:9).

Ну, а «Чикаго» повторил рекорд НХЛ в плане самых крупных побед в первом для себя матче сезона. Прежде с побед с разницей в 9 голов дважды стартовал лишь «Монреаль» в 1975 (9:0) и 1976 (10:1) годах.

В предыдущий раз 10 шайб в стартовой игре сезона забрасывали хоккеисты «Калгари» в 1989 году в поединке с «Детройтом» (10:7). Всего в истории лиги это пятый случай, когда команнда забивает 10 раз в стартовой встрече сезона.

 
 
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Обладатель Кубка Стэнли двух последних сезонов "Питтсбург" потерпел сокрушительное поражени е с разницей в 9 шайб в стартовавшем накануне регулярном чемпионате...

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