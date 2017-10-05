Куда пойти в выходные в Минске бесплатно, а куда - за 300 рублей

В Минске проходят мероприятия проекта «Польский документальный фильм в Беларуси — глубина резкости». Программа дает возможность узнать об истории документалистики Польши, познакомиться с выдающимися личностями и знаковыми лентами польской школы, получить основы кинематографического мастерства от преподавателей Высшей государственной школы кино, телевидения и театра имени Леона Шиллера в Лодзи.
Кубок ADT.BY и акция «Спортсмены — за безопасность дорожного движения!"завершится 7 октября в Минске. Обладателя кубка определит финал, который состоится на площадке ТД «Ждановичи» (рядом с регистрацией автотранспорта в ГАИ). Позади без малого очередные 3000 километров, которые проехали участники акции и теперь спортсменам придется поставить последнюю точку в споре за его обладание. Виртуозы руля завершают сезон, после чего наступит пауза в соревнованиях по скоростному маневрированию до наступления зимы.
По традиции каждую первую субботу месяца MRCMinsk ждет всех желающих побегать и весело провести время. А в эту субботу есть еще один повод для встречи: датский и головной Mikkeller Running Club ровно 3 года назад начал свой путь. После чего и Минск к ним присоединился. По пробежке все как всегда: 2 дистанции 5 и 10 км с разминкой.
В субботу состоится осенняя благотворительная выставка бездомных животных «Дорога домой». С 13:00 до 18:00 в городском парке «Тиволи» неравнодушных минчан будут ждать 60 очаровательных кошек и собак. Все четвероногие участники выставки здоровы, привиты, стерилизованы и очень любят общаться с людьми. Волонтеры познакомят гостей со своими подопечными и расскажут про их характер и повадки. Каждого, кто примет ответственное решение завести пушистого друга, будут ждать подарки, а также бесплатная консультация ветеринара.
Где: Центр досуга взрослых и детей «Экожизнь», ул. 40 лет Победы, 34
Сколько: вход свободный
Здесь можно будет обновить взрослый и детский гардероб. А еще продать, обменять или подарить не нужные вещи, книги, предметы интерьера и просто хорошо провести время.
Что будет на Эко Garage Sale: музыка, взрослая и детская одежда по символическим ценам, аксессуары для всех возрастов, предметы интерьера, книги, чай и плюшки, мастер-классы.
Хиган — это яркий костюмированный фестиваль, объединяющий поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки в первую очередь Восточной Азии (Японии, Кореи, Китая и Тайваня), а также поклонников аналогичных направлений в западной культуре. Отметим, что основа фестиваля — сценический косплей. Но косплей — не единственное, что можно увидеть. Зрителей ждут выставки рисунков, фотографий, крафта, инсталляций с шарнирными куклами, игровая зона с настольными играми и консолями, ярмарка с продажей косплей-товаров, сувениров, украшений, книг и комиксов.
Всего от Европы на чемпионате мира — 2018 выступят 14 сборных, включая сборную России. Финальная стадия чемпионата мира с участием 32 лучших команд планеты пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. А пока предлагаем сходить в Борисов-Арену и поболеть за спортсменов.
Фестиваль «Рок за жизнь», приуроченный ко Всемирному дню борьбы против смертной казни, пройдет в Минске. 8 октября на сцену клуба Re: Public выйдут белорусские группы «Дай дарогу!», Re1ikt, «Мутнаевока», :B:N, Sciana и «Тлушч».
В рамках Международного фестиваля Юрия Башмета выступит Юлиан Рахлин с программой «Вечер венской классики. Легенда на скрипке Страдивари». Событие, которого мы ждали еще два года назад, состоится 8 октября в Большом зале Белгосфилармонии. На сцене появится Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.
Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th & 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео». Накануне минского концерта Стинга AFISHA.TUT.BY съездила в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с исполнителем. Какую музыку слушает сам Стинг и где он чувствует себя как дома — читайте в эксклюзивном интервью.
В кинотеатрах Минска выходит продолжение классического «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Почему это важно? Например, потому что режиссерская версия фильма Скотта считается лучшим фантастическим фильмом в истории человечества, по версии ученых и журналистов. А стилистическое решение получило название «нуар будущего».
Режиссером нового фильма выступил Дени Вильнев — это его «Прибытие» зрители по всему миру возносили до небес. Надо ли говорить, что рейтинги зрительского ожидания фильма зашкаливают и на американских площадках, и на российских.
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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, AFISHA.TUT.BY рекомендует знать о премьерах в кино: скандальная "Матильда" и еще 11 фильмов, на которые нужно идти в октябре. Выбираете кафе, где можно покушать или выпить чашечку чая? Посмотрите, как идут дела у заведений, которые открылись примерно год назад.
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