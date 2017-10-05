Куда пойти в выходные в Минске бесплатно, а куда - за 300 рублей

Когда в городе становится по-осеннему холодно и дождливо велик риск провести все выходные дома. Но AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и предлагает обзор интересных событий на любой вкус и кошелек.

5 бесплатных мероприятий





Когда: 6 — 7 октября, 10.00 Где: Пресс-клуб , ул. Веры хоружей, 3 Сколько: вход свободный

В Минске проходят мероприятия проекта «Польский документальный фильм в Беларуси — глубина резкости». Программа дает возможность узнать об истории документалистики Польши, познакомиться с выдающимися личностями и знаковыми лентами польской школы, получить основы кинематографического мастерства от преподавателей Высшей государственной школы кино, телевидения и театра имени Леона Шиллера в Лодзи.

Когда: 7 октября, 12.00 Где: Ждановичи , ул. Тимирязева, 123/2 Сколько: вход свободный

Кубок ADT.BY и акция «Спортсмены — за безопасность дорожного движения!"завершится 7 октября в Минске. Обладателя кубка определит финал, который состоится на площадке ТД «Ждановичи» (рядом с регистрацией автотранспорта в ГАИ). Позади без малого очередные 3000 километров, которые проехали участники акции и теперь спортсменам придется поставить последнюю точку в споре за его обладание. Виртуозы руля завершают сезон, после чего наступит пауза в соревнованиях по скоростному маневрированию до наступления зимы.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 7 октября, 12.00 Где: БирКэп , ул. Герцена, 10 Сколько: бесплатно

По традиции каждую первую субботу месяца MRCMinsk ждет всех желающих побегать и весело провести время. А в эту субботу есть еще один повод для встречи: датский и головной Mikkeller Running Club ровно 3 года назад начал свой путь. После чего и Минск к ним присоединился. По пробежке все как всегда: 2 дистанции 5 и 10 км с разминкой.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 7 октября, 13.00 Где: Тиволи , ул. Петра Глебки Сколько: вход свободный

В субботу состоится осенняя благотворительная выставка бездомных животных «Дорога домой». С 13:00 до 18:00 в городском парке «Тиволи» неравнодушных минчан будут ждать 60 очаровательных кошек и собак. Все четвероногие участники выставки здоровы, привиты, стерилизованы и очень любят общаться с людьми. Волонтеры познакомят гостей со своими подопечными и расскажут про их характер и повадки. Каждого, кто примет ответственное решение завести пушистого друга, будут ждать подарки, а также бесплатная консультация ветеринара.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 8 октября, с 12.00 Где: Центр досуга взрослых и детей «Экожизнь», ул. 40 лет Победы, 34 Сколько: вход свободный

Здесь можно будет обновить взрослый и детский гардероб. А еще продать, обменять или подарить не нужные вещи, книги, предметы интерьера и просто хорошо провести время.

Что будет на Эко Garage Sale: музыка, взрослая и детская одежда по символическим ценам, аксессуары для всех возрастов, предметы интерьера, книги, чай и плюшки, мастер-классы.

5 платных мероприятий





Когда: 7 октября, 12.00 Где: КЗ Минск , ул. Октябрьская, 5 Сколько: от 22 рублей

Хиган — это яркий костюмированный фестиваль, объединяющий поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки в первую очередь Восточной Азии (Японии, Кореи, Китая и Тайваня), а также поклонников аналогичных направлений в западной культуре. Отметим, что основа фестиваля — сценический косплей. Но косплей — не единственное, что можно увидеть. Зрителей ждут выставки рисунков, фотографий, крафта, инсталляций с шарнирными куклами, игровая зона с настольными играми и консолями, ярмарка с продажей косплей-товаров, сувениров, украшений, книг и комиксов.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 7 октября, 21.45 Где: Борисов-Арена , ул. Гагарина, 119 Сколько: от 7 рублей

Всего от Европы на чемпионате мира — 2018 выступят 14 сборных, включая сборную России. Финальная стадия чемпионата мира с участием 32 лучших команд планеты пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. А пока предлагаем сходить в Борисов-Арену и поболеть за спортсменов.





Когда: 8 октября, 17.30 Где: Re: Public, ул. Притыцкого, 62 Сколько: 5 рублей — танцпол, 10 рублей — место за столиком, в день концерта 10 — танцпол, 15 — столики Купить билет

Фестиваль «Рок за жизнь», приуроченный ко Всемирному дню борьбы против смертной казни, пройдет в Минске. 8 октября на сцену клуба Re: Public выйдут белорусские группы «Дай дарогу!», Re1ikt, «Мутнаевока», :B:N, Sciana и «Тлушч».



Фото с сайта ISRAELI CULTURE

Когда: 8 октября, 19.00 Где: Белорусская государственная филармония , пр-т Независимости, 50 Сколько: от 59 рублей

В рамках Международного фестиваля Юрия Башмета выступит Юлиан Рахлин с программой «Вечер венской классики. Легенда на скрипке Страдивари». Событие, которого мы ждали еще два года назад, состоится 8 октября в Большом зале Белгосфилармонии. На сцене появится Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.





Когда: 8 октября, 19.00 Где: Минск-Арена , пр-т Победителей, 111 Сколько: фан-зона — 190 руб, танцпол — 140 руб, сектора — 90 — 300 руб

Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th & 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео». Накануне минского концерта Стинга AFISHA.TUT.BY съездила в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с исполнителем. Какую музыку слушает сам Стинг и где он чувствует себя как дома — читайте в эксклюзивном интервью .

Бонус: смотрим в кино — « Бегущий по лезвию 2049 »





Когда: с 5 октября по 1 ноября. Где: почти во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей.

В кинотеатрах Минска выходит продолжение классического «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Почему это важно? Например, потому что режиссерская версия фильма Скотта считается лучшим фантастическим фильмом в истории человечества, по версии ученых и журналистов. А стилистическое решение получило название «нуар будущего».

Режиссером нового фильма выступил Дени Вильнев — это его «Прибытие» зрители по всему миру возносили до небес. Надо ли говорить, что рейтинги зрительского ожидания фильма зашкаливают и на американских площадках, и на российских.

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, AFISHA.TUT.BY рекомендует знать о премьерах в кино : скандальная "Матильда" и еще 11 фильмов, на которые нужно идти в октябре. Выбираете кафе, где можно покушать или выпить чашечку чая? Посмотрите , как идут дела у заведений, которые открылись примерно год назад.



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

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