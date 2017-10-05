Просто смешно: все роли Джулии Робертс за 9 минут

Во время посещения "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" Джулия Робертс вместе с ведущим спародировала короткие отрывки из фильмов "Ноттинг Хилл", "Мачеха", "Сбежавшая невеста", "Ешь, молись, люби", "Близость", "Красотка", "Эрин Брокович", "Одиннадцать друзей Оушена" и других.

Заметно, что в некоторых эпизодах ролика актриса чуть сдерживается от смеха, глядя на своего сценического партнера в несуразных париках. Да и сами сюжеты вызывают улыбку. Например, в отрывке из "Красотки", одного из самых первых фильмов актрисы, Робертс предстала в образе проститутки Вивиан, с кучей сумок и в дорогой одежде, вернувшейся в магазин, в котором высокомерные продавщицы не захотели обслужить ее ранее.

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