Боевики ИГ контролируют менее 10% территории Сирии

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Боевики запрещенной группировки "Исламское государство" контролируют в Сирии менее 10% территории, следует из инфографики официального печатного органа Минобороны РФ "Красная звезда".



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Ранее руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков проинформировал, что территория Сирии на 90% освобождена от террористических группировок.

Согласно инфографике, от террористов освобождено 91,6% территории Сирии. Интересно, что американские СМИ заявляют, что заслуга в освобождении принадлежит коалиции во главе с Вашингтоном.

"После двух лет борьбы с ИГИЛ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, все это время США только наблюдали за успехами "халифата" и занимались вооружением "головорезов" якобы тем самым, оказывая помощь "сирийской оппозиции". "С момента вступления 30.09.2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС, сегодня подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10%", — заявил Конашенков.

Он обратил внимание, что на освобожденной от ИГ территории Сирии нет никаких следов американского присутствия, а восстановлением мирной жизни и оказанием помощи сирийцам занимаются офицеры российского Центра примирения враждующих сторон.

Кроме того, Конашенков добавил, что американская военная база в Эт-Танфе превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе, откуда совершают диверсионно-террористические вылазки боевики "Исламского государства".

Согласно информации Минобороны РФ, за неделю российская авиация совершила около 500 боевых вылетов, уничтожив почти 1,4 тысячи объектов террористов.

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