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Лукашенко ознакомится с новыми технологиями ремонта дорог

06.10.2017 10:47 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко ознакомится с новыми технологиями ремонта дорог

Президент Беларуси совершит 6 октября рабочую поездку в Слуцкий район.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и производственно-экономическом состоянии совхоза "Рачковичи", который находится в структуре БЖД.

Затем Александр Лукашенко ознакомится с работой республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения. Президента подробно проинформируют о состоянии местной дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития, ресурсосберегающих технологиях и материалах, применяемых при устройстве местных дорог, сообщает БЕЛТА.

Республиканский семинар по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения проводится в два этапа. На примере внутрихозяйственных дорог совхоза "Рачковичи" 5 октября прошло практическое занятие с демонстрацией прогрессивных технологий ремонта их оснований и покрытий.

В этот же день специалисты отрасли провели дискуссию о необходимости производства в стране новых образцов специальной дорожной техники. Во время второго этапа семинара 10 октября на базе головной научной организации дорожной отрасли РУП "БелдорНИИ" специалисты отраслевой, вузовской и академической науки представят доклады о ресурсосберегающих технологиях ремонта и восстановления местных дорог, современных дорожно-строительных материалах, экономической эффективности.

Сеть местных автомобильных дорог в Беларуси составляет почти 71 тыс. км, твердое покрытие имеют около 59,5 тыс. км из них. Для недопущения ухудшения дорожной сети правительством была принята соответствующая государственная программа на 2017-2020 годы, в которой определены подлежащие ремонту дороги.

Оценка эффективности выполнения госпрограммы будет проводиться ежегодно.
 

 
 
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Президент Беларуси совершит 6 октября рабочую поездку в Слуцкий район.

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