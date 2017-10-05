Лукашенко ознакомится с новыми технологиями ремонта дорог





Президент Беларуси совершит 6 октября рабочую поездку в Слуцкий район.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и производственно-экономическом состоянии совхоза "Рачковичи", который находится в структуре БЖД.

Затем Александр Лукашенко ознакомится с работой республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения. Президента подробно проинформируют о состоянии местной дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития, ресурсосберегающих технологиях и материалах, применяемых при устройстве местных дорог, сообщает БЕЛТА .

Республиканский семинар по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения проводится в два этапа. На примере внутрихозяйственных дорог совхоза "Рачковичи" 5 октября прошло практическое занятие с демонстрацией прогрессивных технологий ремонта их оснований и покрытий.

В этот же день специалисты отрасли провели дискуссию о необходимости производства в стране новых образцов специальной дорожной техники. Во время второго этапа семинара 10 октября на базе головной научной организации дорожной отрасли РУП "БелдорНИИ" специалисты отраслевой, вузовской и академической науки представят доклады о ресурсосберегающих технологиях ремонта и восстановления местных дорог, современных дорожно-строительных материалах, экономической эффективности.

Сеть местных автомобильных дорог в Беларуси составляет почти 71 тыс. км, твердое покрытие имеют около 59,5 тыс. км из них. Для недопущения ухудшения дорожной сети правительством была принята соответствующая государственная программа на 2017-2020 годы, в которой определены подлежащие ремонту дороги.

Оценка эффективности выполнения госпрограммы будет проводиться ежегодно.

