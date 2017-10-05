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В Пинске пьяная 18-летняя девушка на Audi врезалась в столб через три недели после получения прав

06.10.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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18-летняя жительница Бреста попала в ДТП через 20 дней после получения водительского удостоверения, сообщает ГАИ региона.


4 октября, около 20.50, брестчанка на Audi ехала по улице Рокоссовского в Пинске в направлении Интернациональной. Девушка не справилась с управлением, съехала с дороги, снесла забор и врезалась в столб.


В результате ДТП никто не пострадал. Освидетельствование водителя показало 1,07 промилле.


 
Теги: Брест
 
 
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