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В Пинске пьяная 18-летняя девушка на Audi врезалась в столб через три недели после получения прав
18-летняя жительница Бреста попала в ДТП через 20 дней после получения водительского удостоверения, сообщает ГАИ региона.
4 октября, около 20.50, брестчанка на Audi ехала по улице Рокоссовского в Пинске в направлении Интернациональной. Девушка не справилась с управлением, съехала с дороги, снесла забор и врезалась в столб.
В результате ДТП никто не пострадал. Освидетельствование водителя показало 1,07 промилле.
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Освидетельствование показало 1,07 промилле.
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