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Российская атомная подлодка попала в аварию в Индии

06.10.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Сданная в аренду индийцам на десять лет подлодка К-152 «Нерпа» (Chakra) сданная индийцам в аренду попала в аварию, сообщает издание The Hindu. У лодки был поврежден сонарный купол, который расположен в носовой части субмарины, чуть ниже торпедных труб.


Фото: militaryrussia.ru

Командование ВМС Индии не раскрывает подробности инцидента. Поэтому, пишет The Hindu, не ясно, произошла ли авария, когда Chakra выходила в плавание с военно-морской базы Индии в порте Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны или во время совершения маневра в узком канале при входе в гавань.

Контракт на передачу К-152 «Нерпа» Индии был подписан в 2011 году и обошелся индийской стороне в 26 млрд рупий (650 млн долларов).

К-152 «Нерпа» относится к субмаринам проекта 971У «Щука-Б», отличающимся низким уровнем шума. На подлодке была применена развитая система двухкаскадной амортизации, значительно снижающая структурный шум. Все механизмы размещены на амортизированных фундаментах.

По словам адмирала Джереми Бурда, занимавшего должность начальника оперативного штаба ВМС США в 1994—1996 годах, на тот период американские корабли были не в состоянии обнаружить подлодку проекта «Щуку-Б», идущую со скоростью 6−9 узлов.

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У лодки был поврежден сонарный купол, который расположен в носовой части субмарины.

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