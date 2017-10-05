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Российская атомная подлодка попала в аварию в Индии
Сданная в аренду индийцам на десять лет подлодка К-152 «Нерпа» (Chakra) сданная индийцам в аренду попала в аварию,
Командование ВМС Индии не раскрывает подробности инцидента. Поэтому, пишет The Hindu, не ясно, произошла ли авария, когда Chakra выходила в плавание с военно-морской базы Индии в порте Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны или во время совершения маневра в узком канале при входе в гавань.
Контракт на передачу К-152 «Нерпа» Индии был подписан в 2011 году и обошелся индийской стороне в 26 млрд рупий (650 млн долларов).
К-152 «Нерпа» относится к субмаринам проекта 971У «Щука-Б», отличающимся низким уровнем шума. На подлодке была применена развитая система двухкаскадной амортизации, значительно снижающая структурный шум. Все механизмы размещены на амортизированных фундаментах.
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У лодки был поврежден сонарный купол, который расположен в носовой части субмарины.
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