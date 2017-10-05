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Фанаты в шоке: вступительный ролик "Игры престолов" стал аниме
06.10.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В полутораминутном ролике представлены все основные персонажи культового телесериала: Джон Сноу, Дейнерис, Джейме и Тирион Ланнистеры, Джоффри Баратеон и другие. Создатель видео намеренно использовал основные штампы аниме, а музыкальная тема была исполнена в стиле рок на японском языке.
За сутки ролик посмотрели более 100 тысяч человек, и у него есть все шансы стать вирусным. Фанаты "Игры престолов" бурно отреагировали на ролик. Качественная анимация никого не оставила равнодушным, а те, кто воспринял вариацию заставки с юмором, и вовсе остались в восторге.
"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон подошел к концу 28 августа и смог установить сразу несколько рекордов по просмотрам среди других сериалов. Кроме того, фентези-телесериал был
Рейтинг создавали на основе отзывов зрителей, уровня "свежести" и рецензий критиков. Всего в список лучших сериалов последних 20 лет вошли 40 проектов.
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Что было бы, если "Игру престолов" создали в Японии, показал французский мультипликатор на своем канале YouTube.
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